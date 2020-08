Si le Wi-Fi est bon, c’est « Meet The Press ».

Chuck Todd, qui a animé le programme d’affaires publiques du dimanche matin de NBC News depuis l’automne 2014, et a travaillé une version en semaine de l’émission sur MSNBC depuis 2015, va maintenant étendre la série à la vidéo en streaming. Avec cette manœuvre, NBC News prend un nouveau virage pour abattre les murs du secteur de la télévision qui ont empêché les présentateurs les plus connus d’assumer davantage de fonctions dans les nouveaux espaces de l’industrie.

À partir de septembre, Todd lancera un programme politique hebdomadaire sur le site de diffusion en direct NBC News Now ainsi que sur le centre de diffusion vidéo en continu Peacock de NBCUniversal, juste à temps pour s’accorder avec ce qui est susceptible d’être un intérêt croissant pour l’élection présidentielle de 2020. Todd commencera également à ancrer la programmation pré- et post-événement autour de grandes soirées d’information politique, en commençant par les conventions démocrate et républicaine plus tard ce mois-ci, et, dans les semaines à venir, autour des débats et de la soirée électorale. NBC News prévoit de créer une nouvelle équipe de production pour les initiatives de streaming de l’ancre.

Dans le cadre du déménagement, MSNBC révisera sa programmation de l’après-midi. La « Date limite: Maison Blanche » de Nicolle Wallace à 16 heures passera à deux heures, prenant le relais de l’espace précédemment détenu par le « MTP Daily » de Todd, qui passe à 13 heures. Le programme de Wallace est devenu un favori des cadres du réseau, qui ont travaillé pour apporter un hôte avec un arrière-plan républicain ou centre-droit dans sa programmation. Les efforts pour étendre la présence de Wallace l’après-midi sont à l’étude depuis un certain temps.

Dans le cadre du nouveau cadre, «MTP Daily» sera jumelé à un programme de midi dirigé par Andrea Mitchell qui se concentre largement sur Washington et les affaires nationales. L’heure de 14 heures de Katy Tur reste intacte. Ayman Mohyeldin, un correspondant étranger qui a récemment co-ancré une émission matinale sur MSNBC à 5 heures du matin, passera à 15 heures. L’émission de Wallace, axée sur l’analyse, servira à rassembler le public pour la programmation de MSNBC en début de soirée et aux heures de grande écoute. Elle rivalisera plus directement avec des rivaux comme Wolf Blitzer de CNN et «The Five» de Fox News Channel.

Les mouvements sont motivés par une dynamique commerciale à la fois nouvelle et ancienne. Chaque entreprise de médias met un nouvel accent sur l’atteinte des téléspectateurs en diffusant des vidéos, mais aucune ne peut ignorer l’argent qui continue d’être jeté par les efforts de télévision traditionnels.

NBC News Now et Peacock ont ​​pris une nouvelle importance à mesure que les téléspectateurs quittent le grand écran du salon pour se tourner vers les tablettes et téléphones mobiles. Dans le même temps, le programme de jour de MSNBC ne bat pas ses rivaux dans une métrique critique. MSNBC peut gagner plus de téléspectateurs que CNN. Mais les offres de jour de CNN attirent généralement plus de téléspectateurs qui sont essentiels à l’économie de la télévision – les gens entre 25 et 54 ans, le groupe démographique le plus convoité par les annonceurs. Les deux réseaux sont généralement dépassés dans la catégorie par Fox News Channel.

Les revenus publicitaires 2020 de MSNBC devraient chuter à 672,4 millions de dollars contre 728,9 millions de dollars l’année précédente, selon le cabinet d’études de marché Kagan, qui fait partie de S&P Global Marketing Intelligence. Le réseau capte plus de publicité que CNN cette année – 619,2 millions de dollars – mais moins que Fox News Channel, qui devrait rapporter plus de 1,16 milliard de dollars.

La migration des consommateurs vers la vidéo à la demande se poursuit sans relâche, mais peu de médias télévisés grand public y ont jeté leur personnel le plus connu de manière générale. Fox News Channel diffuse un after-show «Fox & Friends» sur le hub vidéo par abonnement Fox Nation, où certains de ses animateurs aux heures de grande écoute font également des apparitions séparées, et CNN a envoyé Anderson Cooper pour héberger un programme Facebook, «Full Circle. » Pour la plupart, cependant, les ancres les plus importantes de la télévision sont restées fidèles à leur média domestique.

Aucune présentatrice de « CBS This Morning » ou « CBS Evening News » ne dirige un programme distinct sur la sortie de streaming vidéo CBSN, et ABC News Live d’ABC News ne présente pas Robin Roberts, George Stephanopoulos ou David Muir de manière personnalisée. Les dirigeants de MSNBC s’inquiètent depuis longtemps du fait que rendre des hôtes comme Rachel Maddow ou Joe Scarborough disponibles via des sites numériques puisse saper le flux des frais de programmation que le réseau obtient auprès des distributeurs de câble et de satellite.

Les médias télévisés «ont retenu leurs meilleurs talents des plateformes de streaming parce qu’ils sont toujours plus investis financièrement et émotionnellement dans ce qui fonctionnait avant plutôt que dans ce qui se profile à l’horizon. C’est vrai non seulement pour les cadres mais aussi pour les stars elles-mêmes. dit Mark Feldstein, président du département de journalisme audiovisuel de l’Université du Maryland. «La question fondamentale pour ces entreprises de médias est de savoir combien de temps elles veulent traire l’ancien modèle éprouvé mais maintenant en déclin avant de se lancer dans de nouvelles eaux inexplorées.

Il y a de nouveaux signaux indiquant que les réseaux commencent à briser les silos. ABC News a mis un producteur senior de son service de diffusion en direct à la tête de son extension de «Good Morning America» sur le réseau, qui est devenue une heure de hard-news ancrée par Amy Robach. NBC News a récemment lancé un flux 24/7 de segments de «Aujourd’hui» qui comprend plusieurs séries numériques présentant la panoplie d’ancres de l’émission. Lester Holt a organisé une «édition pour enfants» de «NBC Nightly News» qui apparaît sur YouTube.

Pendant le mandat de Todd, «Meet The Press» – l’un des programmes télévisés les plus anciens – a commencé à englober plusieurs produits non liés à la télévision linéaire. L’émission organise maintenant un festival de films documentaires et a récemment testé une «édition universitaire» en streaming vidéo du programme. Il anime également un podcast quotidien et hebdomadaire sous la rubrique de l’émission et publie un bulletin quotidien du matin. Un nouveau podcast est en préparation: Todd et l’équipe de production de «Meet the Press» animeront la série «Florida, Florida, Florida», qui se penche sur le recomptage de la Floride lors de l’élection présidentielle Bush contre Gore de 2000.

«Nous ne sommes plus dans le métier de dire aux gens comment ils doivent consommer les informations», a déclaré Todd à Variety en 2017. «Notre travail consiste à fournir de la profondeur et des informations de la manière dont ils veulent les consommer.