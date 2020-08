Ciao un visiteur, Cabra l’a toujours été, dit la moitié de la Calle 13 portoricaine

▲ Peu importe combien il s’agit de haut débit, il ne conservera pas l’énergie que l’on vit avec un corillo dont il jouit de face, dit le musicien.Photo gracieuseté de l’artiste

Juan José Olivares

Journal La Jornada

Mardi 4 août 2020, p. 6

« Après 15 ans de carrière artistique et de faire ce qu’il voulait dans la vie, le 17 juillet, Visitor est décédé. »

C’est ainsi que se lit l’épitaphe sur sa tombe. On peut le voir sur le site Web d’Eduardo Cabra, qui a donné vie à l’esprit mort et créatif mentionné ci-dessus derrière le groupe Calle 13.

Visiteur meurt mais Cabra est né, réunissant en une seule entité tous les esprits créatifs d’Eduardo et sort maintenant son premier single solo: La cabra jala pal monte. Ce sera le premier morceau du label La Casa del Sombrero.

Morricone n’est pas mort car son travail va continuer, rappelle Cabra La Jornada lors d’un appel téléphonique de son San Juan natal à Porto Rico.

La chèvre ne part pas de zéro; il consolide plutôt le travail d’une vie. Il s’agit simplement de parler de ce qui se passait vraiment toujours: que Cabra était derrière tout cela. Non seulement pendant le temps avec Calle 13, mais avant cela, un travail qui était essentiel dans ma formation, assure et réaffirme que tous les rôles qu’il a assumés dans sa carrière étaient toujours des fractions de Cabra.

Connu pour son chapeau, Eduardo, qui a récolté, en plus de la reconnaissance des compagnons et corillo (groupe de personnes, amis ou public), quelque 26 prix Grammy, met tout désormais dans une casquette.

«L’idée est de garder ce que j’ai fait. Je ne vais pas non plus changer ma façon de travailler, non, c’est juste un ia ciao pour Visiteur, Cabra était toujours là. « »

Eduardo Cabra est devenu connu comme faisant partie de Calle 13, un duo populaire formé avec son frère René Pérez, résident. Alors que Pérez était la voix du groupe, Cabra, ou Visitor, était le producteur et directeur musical. Mais au fil des années, il a joué de nombreux autres rôles: il a produit d’autres musiciens, composé des partitions et créé le duo Trending Tropics, avec l’auteur-compositeur-interprète dominicain Vicente García.

Il n’y a pas de soliste, je ne veux pas en être un, je veux juste continuer à produire, développer de nouveaux projets et si j’ai envie de chanter, fais-le. Cela ajoute un autre détail aux choses que Cabra a toujours faites et les défend, dit-il.

Il considère la musique comme une création collective. Le travail n’est pas en solo. Ceci est de l’art. Tout est influence … et on ne fait que réinterpréter et c’est ce qui le rend riche.

– Le fait de se souvenir des débuts, de la rue, des concerts vous nourrit? Il lui est demandé.

« Tout a changé avec le temps. » Au début, il jouait sur la terrasse de la maison d’un ami. Commencez à créer et à partir de là, passez à la scène et défendez le projet. Ensuite, connectez-vous avec les gens et gagnez ainsi un peu d’argent. Ensuite, allez au studio pour enregistrer vos choses. La dernière chose dans la chaîne est de défendre votre création sur scène, c’est là que vous bronzez.

Le sentiment est trop fort

Eduardo passe de nombreuses heures dans son studio La Casa del Sombrero, un projet né en 2015 en tant que société de production pour différents artistes et groupes du monde entier, aujourd’hui consolidé comme un espace d’échange de culture musicale.

Pour un musicien qui ressent l’énergie des gens qui le suivent, aujourd’hui «on ne profite pas de ce contact, car pas de caméra ni de streaming, rien ne supplantera ça, le sentiment est trop fort. Autant le haut débit qu’il y a, il ne retiendra pas l’énergie que l’on vit avec un corillo profitant du front ».

–Avez-vous ressenti de la vulnérabilité en chantant?

« Je me sens toujours bizarre, mais je pense que c’est cool de le sentir. » J’aime vivre en me forçant à faire des choses avec ce sentiment d’insécurité. Même quand je monte sur scène, malgré avoir assisté à de nombreux concerts, cela me donne ce trac. J’ai pu le perdre avec Calle 13, et tout à coup je l’ai rendu normal, mais maintenant, quand je dois sortir comme une chèvre, je ressentirai à nouveau cette peur.

– Aussi indépendant que vous soyez, vous devez promouvoir la musique que vous faites. Comment voyez-vous les plateformes de distribution?

–Le problème n’est pas les plates-formes, mais leur algorithme. Je me souviens quand ils sont sortis, ils étaient plus organiques. Il n’y avait pas une telle concurrence pour les vues et les goûts. En fait, je me souviens que lorsque les vues ont commencé à être calculées, nous en avions beaucoup et cela a été éliminé car cela allait être monétisé (commercialisé); à faire comme une chose de gangster. Maintenant, l’affaire est imposée, et cela me semble salaud, dans un mauvais sens. En fin de compte, tout est allé du côté obscur.

Abunda: «Quand Internet est sorti, j’ai rencontré beaucoup de musiques incroyables qui venaient de Napster ou d’Audiogalaxy, où vous avez trouvé de très bonnes choses. C’est ainsi que la musique de Calle 13 bougeait, organiquement. Les labels ont souffert, car ils ne savaient pas quoi faire. À la fin, ils ont monté sur le taureau et l’ont apprivoisé. Mais tout est allé en enfer. L’exemple: beaucoup de musique latine qui est devenue un son unique, ce qui me semble inhabituel, car la musique latine a tellement de diversité, salaud, et le succès sonne comme un seul son et si vous ne l’avez pas, vous êtes sorti, ce qui est un manque de respect.

Mais, admet-il, il y a de l’espoir: les indépendants seront le nouvel ordre. L’important est de rechercher de nouvelles alternatives. La musique sera là, et bien que l’algorithme obscurcisse la vue, le temps le dira.

Le single La cabra jala pal monte, qui fusionne les bruits électroniques avec de fortes percussions, du latin dans un hip-hop très portoricain, a été produit par lui-même, composé en collaboration avec Rita Indiana et est accompagné d’une vidéo, réalisé par Nicolás Sedano.