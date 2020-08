Écrit par Pat Mills et illustré par Clint Langley, les American Reaper et Fichiers Reaper les romans graphiques reçoivent une adaptation de fonctionnalité de Partenaires Amblin, nous avons appris.

Ciarán Foy (Citadel, Sinister 2, Eli, « The Haunting of Bly Manor ») a été programmé pour diriger et co-écrire le scénario avec Kyle Ward pour Amblin et Intrepid Pictures.

American Reaper est un noir d’action de science-fiction, qui se déroule dans un futur proche où l’élite vieillissante («Snatchers») s’attaque aux jeunes, payant pour détourner leur corps afin de prolonger leur propre vie. Cette forme extrême de crime d’identité est devenue si répandue sur le marché noir que les forces de l’ordre ont été forcées de créer une nouvelle division, que le public a surnommée «Faucheurs».

Principaux intrépides Trevor Macy et Mike Flanagan produira le projet, avec Melinda Nishioka producteur exécutif pour le compte d’Intrepid. Céline Rattray, Trudie Styler et Alex Francis servira également de producteurs exécutifs. Amblin Président de la production Jeb Brody supervisera la production pour le studio, avec la direction créative John Buderwitz.