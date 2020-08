L’agrégateur de contenu Chine / États-Unis, Cinedigm, a annoncé un partenariat avec Fantawild, l’un des plus grands exploitants de parcs à thème de Chine et l’un des principaux producteurs d’animation pour enfants, pour lancer une nouvelle chaîne de streaming mondiale présentant des milliers d’heures de série animée de la société.

La chaîne Fantawild sera lancée au second semestre 2020 et sera disponible dans le monde entier pour les plateformes linéaires et AVOD. En outre, Cinedigm distribuera la programmation Fantawild en Amérique du Nord dans le paysage OTT plus large à son réseau de partenaires de distribution dans le domaine du streaming, notamment Apple, Microsoft, Netflix, Google, Amazon et Tubi. En juillet, grâce au scénario de séjour à la maison des mois précédents, Cinedigm a déclaré une croissance de 34% sur un an pour le trimestre précédent.

Fantawild compte 29 parcs à thème en activité et 10 autres en développement et attire plus de 50 millions de visiteurs chaque année. La franchise cinématographique et télévisuelle «Boonie Bears» de Fantawild est l’une des principales propriétés médiatiques animées de Chine, atteignant des cotes élevées sur la chaîne de télévision centrale de la Chine. Les principaux films de Fantawild inclus dans l’accord incluent le long métrage de 2019 «Boonie Bears: Blast into the Past», la sortie en salles mondiale de 2020 «Boonie Bears: The Wild Life» et des séries télévisées qui incluent des succès «Boonie Bears: The Adventurers» et ludo-divertissement série «Boonie Cubs».

«Comme nous l’avons démontré au cours de l’année dernière, la mission de Cinedigm est de s’associer aux plus grandes marques de médias du monde et de lancer de nouveaux services de streaming à des milliards de personnes à travers le monde et ce partenariat élargit considérablement cette portée», a déclaré Erick Opeka, président de Cinedigm Digital Réseaux. «L’innovation et le dévouement de Fantawild à la qualité sont à égalité avec les plus grandes sociétés d’animation au monde, ce qui fait que son contenu est acquis par les chaînes et les plateformes numériques les plus renommées à l’échelle mondiale.

«Ce partenariat jouera un rôle déterminant dans nos objectifs de livrer et de présenter notre contenu au public américain», a déclaré Daisy Shang, présidente de Fantawild Animation. «Cinedigm est très expérimenté en matière de stratégies de marketing et de promotion avisées, ce qui en fait une solution idéale pour fournir un contenu de qualité aux enfants et aux familles aux États-Unis.»