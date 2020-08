Il y a des films d’espoir et de résistance qui ont des histoires largement inspirantes, soit à cause des histoires derrière leurs protagonistes, soit à cause de leur processus de production, ou simplement parce que ce sont des œuvres faites avec tellement d’étincelle et de désir de surmonter qu’il est impossible de résister.

Les films inclus dans cette liste sont la combinaison parfaite de tout cela: en substance, ode aux rêves et à l’importance de se battre pour eux avec toute la passion que nous avons. Parce que s’il y a quelque chose qui compte, c’est ne jamais baisser la tête.

Avec cette prémisse, les titres mentionnés ci-dessous ont envahi l’un des festivals de cinéma les plus internationalement reconnus de différentes années de l’histoire: Venise.

Des Golden Lions aux meilleures actrices, vous pouvez voir ici dans ces films, qui sont des projets d’espoir et de résistance.

Pearl | 2018 / 1h 22min

Lea Pearl participera à une compétition de musculation pour laquelle elle s’est préparée très durement. Trois jours après l’événement, son passé la rattrape lorsqu’un ex-amant revient avec leur fils, même si elle n’avait pas voulu les entendre depuis longtemps.

Réalisée par Elsa Amiel, cette histoire se distingue par la façon dont elle décrit les efforts de son protagoniste pour atteindre l’excellence dans ce qu’il fait, allant même jusqu’à s’isoler dans un hôtel et ne parler qu’à son coach. Il convient de noter que l’actrice Julia Föry, qui donne vie au personnage principal, se consacre à soulever des poids dans la vraie vie.

Theeb (loup) | 2014 / 1h 40min

Theeb vit avec son frère Hussein dans un coin de l’Empire ottoman. Le parent plus âgé s’occupe du jeune homme depuis la mort de son père, c’est pourquoi ils sont très attachés l’un à l’autre. Tout change avec l’arrivée d’un officier britannique, qui demande à Hussein de l’accompagner dans une mission mystérieuse. Peur de perdre son frère, le petit garçon commence à le suivre à travers le désert d’Arabie.

Vous ne pouvez pas croire que Theeb était le premier long métrage de Naji Abu Nowar, étant donné le mélange exquis de pathétique et d’atmosphère et les performances à couper le souffle de sa distribution en grande partie non professionnelle qui a paré ce premier effort de mystère, de beauté et d’aventure. Un film fascinant qui rappelle les meilleures épopées du désert jamais tournées et qui saisit depuis le début. Nominé à l’Oscar du meilleur film étranger en 2015.

Marguerite | 2015 / 2h 09min

Dans le Paris des années 20, Marguerite est une femme d’une grande classe sociale, amoureuse de la musique et de l’opéra. De temps en temps, elle aime donner des fonctions de chant privées à ses amis les plus proches et les plus proches, mais il y a un tout petit problème: chanter… ce n’est pas son truc, même si elle est convaincue qu’elle a un don incomparable. Quand il a la chance de chanter lors d’un vrai concert, les choses se compliquent.

Récipiendaire de plusieurs César en 2015, dont celui de la meilleure actrice pour Catherine Frot, cette tragi-comédie réalisée par Xavier Giannoli et basée sur la vie de Florence Foster Jenkins est la preuve qu’il faut toujours suivre ses rêves et ses passions, quoi qu’il arrive les opinions des autres.

La maison au bord de la mer | 2017 / 1h 47min

Angèle, Joseph et Armand retournent à Marseille, dans la maison de leur père âgé, alité. Leur vie avait pris des directions différentes, mais lorsqu’ils sont contraints de prendre soin de leur père, le destin les rassemble.

Ariane Ascaride a remporté le prix de la meilleure actrice à Venise en 2017 pour cette triste histoire. Une maison n’est pas une maison, mais dans l’histoire de famille déchirante dirigée par Robert Guédiguian, c’est un rêve qui vaut la peine de se battre.

Métamorphoses | 2014 / 1h 42min

Il s’agit d’une jeune femme qui, un jour, est séduite par un inconnu qui l’attend devant la porte de son lycée. Il lui raconte diverses histoires d’adolescents qui se sont soudainement métamorphosés en animaux.

L’adaptation audacieuse et séduisante du réalisateur Christophe Honoré de l’anthologie d’Ovide de mythes classiques dans laquelle des mortels sont transformés en plantes et en animaux par des divinités. Un hymne à la liberté et à la transgression.

Tom dans la grange | 2013 / 1h 42min

Tom est un publiciste qui, alors qu’il assistait aux funérailles de son petit ami, décédé dans un accident de voiture. L’adieu a lieu dans une grange où le protagoniste rencontre la mère de sa bien-aimée, mais constatant qu’elle ne le localise pas ou est consciente de la relation qu’il entretenait avec son fils, Tom découvre un secret qui le change complètement.

Xavier Dolan affirme n’avoir jamais vu Hitchcock avant de commencer à réaliser, mais ce psychodrame fascinant, où mensonges, douleur et luxure sont tous liés, est digne d’un thriller de premier ordre du maître du suspense. Une introduction sensuelle et follement divertissante à la filmographie de l’enfant terrible du Canada.

La belle au bois dormant | 2012 / 1h 55min

Basé sur un véritable événement qui a secoué toute l’Italie, ce film se concentre sur une actrice de cinéma qui prend soin de sa fille dans le coma. Un beau jour, ses parents l’ont euthanasié, déclenchant plusieurs questions.

La vision émouvante de Marco Bellocchio de la tragédie d’Eluana Englaro, unit une mosaïque de plusieurs histoires entrelacées qui suivent des familles dont les propres luttes sont le miroir de celles de la jeune femme référencée, évoquant une méditation indélébile sur la vie, la mort et la loi. à choisir.

Lauréat au Festival du Film de Venise du prix du meilleur nouveau réalisateur émergent en 2012.

Neon Bull | 2015 / 1h 41min

Dans la steppe aride et poussiéreuse du nord-est du Brésil, un groupe de cowboys voyage d’un rodéo à l’autre. Ce sont les personnages excentriques qui peuplent le film du réalisateur Gabriel Mascaro, qui est une version merveilleuse et étonnante de la parenté primitive entre les humains et les animaux.

Ce joyau primé ne raconte pas une histoire, mais documente plutôt une façon d’être où les animaux et les humains coexistent en tant que famille de fortune. C’est une joie pour les sens et un voyage inoubliable.

Nature morte | 2006 / 1h 51min

Lauréate du Lion d’or de Venise en 2006, cette œuvre de Jia Zhangke prend au centre de son récit la construction du barrage des Trois Gorges en Chine, où une ville est démolie et inondée pour faire place au plus grand barrage du monde. monde.

Un homme et une femme luttent pour retrouver leurs conjoints séparés et sont témoins des changements radicaux du paysage et de la communauté qui les entoure.

Un grand spectacle d’unité et de camaraderie.

Cour | 2014 / 1h 56min

Chaitanya Tamhane entre dans les coulisses de cette interprétation intime et dévastatrice de l’injustice et des préjugés, traduisant en justice un ancien chanteur folklorique pour des accusations ridicules.

Étant les débuts du réalisateur, en 2014, il a remporté le premier prix de la section Orizzonti au Festival du film de Venise.

inspiration de films en ligne festival de venise

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.