Harley Quinn, Amanda Waller, Rick Flag, Captain Boomerang et bien d’autres seront les nouveaux membres de la Suicide Squad de James Gunn.

Les méchants de DC Comics ils se retrouveront pour accomplir les missions les plus dangereuses. La nouvelle équipe Suicide Squad sera composée de certains personnages que nous avons pu voir dans le film de 2016 avec de nouveaux. Ensuite, nous vous laissons tous ceux qui ont confirmé.

Quand @JamesGunn dit: «Ça va être différent de n’importe quel film de super-héros jamais réalisé», il le pense! Découvrez-en plus dans ce premier aperçu officiel des coulisses de #TheSuicideSquad! #DCFanDome pic.twitter.com/1uV9Ve4oeX – The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) 22 août 2020

Harley Quinn – Margot Robbie

Ce sera sa troisième apparition sur grand écran après Suicide Squad (2016) et Birds of Prey (2020), on s’attend à ce que nous voyions de nouveaux visages de ce personnage fou. Depuis que Margot Robbie elle-même a déclaré qu’ils lui avaient laissé explorer davantage Harley Quinn.

Amanda Waller – Viola Davis

Un autre personnage de retour du précédent film Suicide Squad est Amanda Waller de Viola Davis. Elle est un fonctionnaire du gouvernement et l’un des dirigeants de la Task Force X, chargée de garder un œil sur tous les anti-héros et les méchants de DC Comics, les enrôlant potentiellement dans des missions impossibles.

Drapeau Rick – Joel Kinnaman

Un autre chef de la Task Force X, Rick Flag, utilise son expérience militaire pour diriger ses coéquipiers sur le champ de bataille. Dans les événements du premier film, le sens du devoir de Rick Flag et sa relation avec June Moone / Enchanteresse (Cara Delevigne) ont été mis à l’épreuve, laissant beaucoup de place à son personnage pour être davantage exploré dans la nouvelle histoire de l’équipe. Suicide.

Capitaine Boomerang – Jai Courtney

Voleur «dérangé» et ennemi de The Flash, le capitaine Boomerang impacte les combats en utilisant des boomerangs comme armes. Compte tenu de la façon dont sa personnalité excentrique a été établie dans Suicide Squad 2016, il sera fascinant de voir comment il interagit avec ses collègues membres de la Task Force X dans le nouvel épisode.

Homme à pois – David Dastmalchian

Il est l’un des nouveaux personnages à rejoindre la Suicide Squad. Abner Krill / Polka-Dot Man, joué par David Dastmalchian (Ant-Man, Dune). Dans les bandes dessinées, Polka-Dot Man est un ennemi non conventionnel de Batman, dont le déguisement à pois lui permet de transformer chaque emplacement en une arme ou un autre outil à utiliser.

Attrape-rats – Daniela Melchior

Suicide Squad présentera également une nouvelle version de Ratcatcher, interprétée par l’actrice Daniela Melchior de The Black Book et Parque Mayer. Dans les bandes dessinées, son nom est Otis Flannegan et il est un receveur de rats qui acquiert la capacité de communiquer avec les rongeurs et de les entraîner. Ratcatcher a utilisé ces capacités pour devenir membre de la galerie des méchants de Batman.

King Shark – Steve Agee

L’un des personnages les plus attendus de Suicide Squad est King Shark, un personnage dont la présence dans le film est spéculée depuis des mois. C’est un hybride homme-requin géant nommé Nanaue, King Shark a été membre de la Suicide Squad, de la Secret Society of Supervillains et des Secret Six. Il a également fait un nombre croissant d’apparitions dans d’autres médias, y compris dans plusieurs épisodes de la série The Flash.

Bloodsport – Idris Elba

Après des mois de spéculations de la part des fans, il a été confirmé que la star de Luther et Hobbs & Shaw, Idris Elba, jouera le méchant de Superman Bloodsport.

Ce personnage est une figure sporadique de DC Comics depuis les années 1980 et nous avons pu voir trois versions au fil des ans. Le surnom est d’abord allé à Robert DuBois, un homme afro-américain qui souffre d’une dépression nerveuse après le retour de son frère chez lui gravement blessé par la guerre du Vietnam. DuBois est manipulé en lui faisant croire que Superman est son ennemi et confronte le Kryptonien avec un téléporteur et des balles de Kryptonite.

Le deuxième Bloodsport, Alex Trent, était un fanatique raciste et membre d’un groupe suprémaciste blanc, et il se retrouvait souvent face à face avec son prédécesseur, allant même jusqu’à le tuer. Un troisième Bloodsport sans nom a été établi dans la continuité suivante, et a été associé à Hellgrammite et Riot.

Artisan de la paix – John Cena

La superstar de la WWE John Cena jouera Peacemaker. Ce personnage a fait ses débuts dans Charlton Comics ‘Fightin’ 5 # 40, et a finalement fait ses débuts à DC Comics dans une mini-série de quatre numéros en 1988. Le personnage, de son vrai nom Christopher Smith, est un diplomate pacifiste dévot, qui utilise ses compétences de super-héros pour faire avancer sa cause. Peacemaker a appris plus tard que son idéologie était le résultat de sa sombre histoire familiale, car il avait honte que son père soit un chef du camp d’extermination nazi.

Savant – Michael Rooker

Créé par Gail Simone et Ed Benes, Savant a fait ses débuts en 2003 Birds of Prey # 56. Savant, également connu sous le nom de Brian Durlin, s’est imposé comme l’héritier d’une fortune prestigieuse, qui avait déménagé à Gotham City pour essayer d’être un justicier. Plus tard, il s’est tourné pour créer une entreprise de chantage aux côtés de son partenaire, un ancien agent du KGB nommé Creote. Savant a croisé la route des oiseaux de proie à plusieurs reprises, mais sa mémoire non linéaire lui a fait oublier et a causé des problèmes au fil des ans. Savant a ensuite été réintroduit dans la continuité New 52 dans deux numéros de Suicide Squad, dans lesquels Amanda Waller a chargé l’équipe de trouver Harley Quinn.

Javelot – Flula Borg

Flula Borg (Pitch Perfect, The Boss Baby) jouera Javelin. Dans les bandes dessinées, Javelin est un olympien allemand avec un arsenal d’armes en forme de lance, affrontant fréquemment Hal Jordan / Green Lantern.

Mongal – Mayling Ng

L’actrice Mayling Ng de Wonder Woman et The Scorpion King: Book of Souls jouera Mongal. Dans les bandes dessinées, Mongal est un chef de guerre extraterrestre et le futur dirigeant de la planète Almerac. Tout au long de ses deux décennies d’apparitions dans DC Comics, Mongal a croisé Superman et a également fait des apparitions dans Green Lantern et Wonder Woman.

Le Penseur – Peter Capaldi

La star de Doctor Who, Peter Capaldi, jouera The Thinker, un personnage qui a eu quatre incarnations différentes tout au long du canon de DC Comics. Le premier, Clifford DeVoe, participe à des bandes dessinées depuis les années 1940 et a été l’un des membres originaux de l’Injustice Society. Clifford s’est imposé comme un avocat raté, qui portait sa «casquette de réflexion», un chapeau en métal qui pouvait projeter des capacités métalliques. Les incarnations ultérieures du personnage comprenaient Cliff Carmichael, un rival de Ronnie Raymond / Firestorm, Des Connor, un méchant de courte durée de Batman et une intelligence artificielle. En plus d’être dans Suicide Squad, il était également dans la série Flash.

Sol Soria – Alice Braga

La star de New Mutants, Alice Braga, jouera Sol Soria, qui semble être une version féminine du méchant Juan Soria avec un préjugé sexiste. Dans les bandes dessinées, Soria est une criminelle qui s’enrôle dans la Suicide Squad et tente d’acquérir des pouvoirs supplémentaires en injectant des nanorobots dans sa main blessée. Soria avait également la capacité d’ouvrir n’importe quel verrou, ce qui s’est avéré utile pour l’équipe, même si son apparition n’a duré que deux numéros de la carrière de Suicide Squad 2018.

Garde-noire – Pete Davidson

Saturday Night Live et Pete Davidson, star du roi de Staten Island, joueront Blackguard, un super criminel qui est le mieux associé à sa rivalité avec Booster Gold. Après avoir été recrutés par les 1000, qui prévoyaient de l’exécuter, Blackguard et Booster ont été contraints de former une équipe. Blackguard a ensuite rejoint la Suicide Squad dans une tentative d’assassinat, mais a été tué par Wade Eiling dans le processus.

TDK – Nathan Fillion

L’acteur Rookie et Firefly Nathan Fillion jouera «The Detachable Kid», également connu sous le nom de Arm-Fall-Off-Boy.

Arm-Fall-Off-Boy, A.K.A. Floyd Belkin, est un personnage étrange et bien-aimé dans le canon de DC Comics, et a été initialement inspiré par un personnage de parodie de fan. Comme son nom l’indique, Arm-Fall-Off-Boy a la capacité de séparer ses bras et de les utiliser comme armes

Belette – Sean Gunn

Et enfin, la star de gardiens de la Galaxie et The Gilmore Girls, Sean Gunn (et le frère réel de James Gunn) jouera Weasel.

Il a fait ses débuts dans The Fury of Firestorm # 35. C’est une fouine qui a des compétences de combat rapproché, de l’agilité et des griffes acérées pour massacrer ses ennemis. Cela l’a mis dans la ligne de mire de Firestorm, qui l’a envoyé en prison, ce qui l’a incité à rejoindre la Suicide Squad.