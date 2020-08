Nous analysons dans Cinemascomics le Blu-Ray de 1917, le film spectaculaire plébiscité par la critique et réalisé par Sam Mendes, plusieurs fois récompensé.

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition domestique sur Blu-Ray dans une boîte métallique de 1917, le nouveau film réalisé par Sam Mendes, un film se déroulant dans la Première Guerre mondiale qui nous plonge dans les profondeurs du conflit, et qui est sorti dans un format physique débordant d’extras.

Ce film d’action rapide et immersif est maintenant en vente dans les magasins en 4K UHD, Blu-ray, Blu-ray Steelbook en édition limitée (disponible dans tous les points de vente jusqu’à épuisement des stocks) et DVD; en plus d’être disponible à la location et à la vente numérique. Le film Entertainment One est distribué au format physique par Sony Pictures Home Entertainment dans notre pays.

1917 a remporté trois Oscars dans sa dernière édition, la meilleure photographie, les meilleurs effets visuels et le meilleur son. Cette œuvre universellement acclamée combine une production magistrale et innovante, étant totalement un plan séquence et toutes les images en temps réel; mais il a aussi des performances mémorables et des camées de grandes stars; et sans oublier une vision inoubliable de l’être humain face au contexte dévastateur de la guerre.

Le film suit deux jeunes soldats britanniques, Schofield (George MacKay, The Secret of Marrowbone) et Blake (Dean-Charles Chapman, Game of Thrones) dans le moment le plus cruel de la Première Guerre.

Monde. Schofield et Blake se voient confier une mission pratiquement impossible: courir contre la montre à travers le No Man’s Land et le territoire ennemi, afin de délivrer un message et ainsi éviter de tomber dans le piège de l’ennemi, ce qui pourrait mettre fin au La vie de centaines de soldats, et parmi eux, celle du propre frère de Blake.

Lauréat d’un Oscar, Sam Mendes (American Beauty, Spectre) dirige et coécrit le scénario avec Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful). Le film met en vedette George Mackay et Dean-Charles Chapman, avec des apparitions de stars de Mark Strong (la saga Kingsman), Andrew Scott (Fleabag, Sherlock), Richard Madden (Rocketman, The Eternals), Colin Firth (The King’s Speech, Bridget Jones saga) et Benedict Cumberbatch (Avengers: Endgame).

Le long métrage est produit par Sam Mendes lui-même, ainsi que par Pippa Harris, Jayne-Ann Tengren, Callum McDougall et Brian Oliver; d’une durée approximative de 115 minutes et classée comme non recommandée pour les enfants de moins de 12 ans.

1917 est présenté dans sa version sur steelbook Blu-Ray avec une multitude d’extras, que nous avons analysés pour les lecteurs Cinemascomics. L’analyse du Blu-Ray dans une boîte métallique est totalement sans spoiler, au cas où vous n’auriez pas encore eu la chance de voir le film et que vous voudriez savoir quels extras il contient.

Données techniques:

DVD: Audio en anglais, espagnol et description audio en anglais Dolby Digital 5.1. Sous-titres en anglais pour sourds et espagnol. Film en définition standard, écran large anamorphique (2,39: 1).

BLU RAY:

Audio anglais Dolby Atmos; Description audio en anglais et espagnol Dolby Digital Plus 7.1. Sous-titres en anglais pour sourds et espagnol. Film en haute définition en écran large (2,39: 1). 4K UHD: Audio en anglais Dolby Atmos; Description audio en anglais et espagnol Dolby Digital Plus 7.1. Sous-titres en anglais pour sourds et en espagnol. Film en ultra haute définition en écran large (2,39: 1).

Bande annonce:

Le poids du monde: Sam Mendes (5 minutes):

Après avoir terminé le film de James Bond, Spectre, le cinéaste voulait trouver quelque chose qu’il n’avait pas fait auparavant. Après avoir lu de nombreux scripts et n’en avoir convaincu aucun, ils l’ont encouragé à écrire son premier scénario, et il l’a fait. Il voulait raconter les histoires entendues par son grand-père sur la Première Guerre mondiale, alors il a demandé à Krysty Wilson-Cairns d’écrire à quatre mains le scénario de 1917. Une fois sur le plateau, tout le monde a réfléchi à la façon dont il allait réaliser un plan séquence. la continuité et la façon dont il allait pouvoir raconter une histoire fascinante en temps réel, ainsi que la personnalité de ce projet pour le cinéaste.

Les Alliés: chemin à parcourir 1917 (12 minutes):

Pour le réalisateur, c’était une idée très simple, où deux hommes portent un message, donc pouvoir ressentir leur voyage était essentiel; et le plan séquence était parfait pour raconter l’histoire. Ils savaient qu’ARRI sortait avec un mini LF, alors ils ont poussé à avoir la caméra pour le tournage et à être la première production cinématographique à l’utiliser. Ils disent également avoir passé des mois à étudier différentes techniques de prise de vue et comment filmer la séquence filmée à travers toutes les scènes suivies, sans que le spectateur ne remarque le changement d’un mouvement à l’autre.

En plus de la répartition des caméras, ils devaient calculer le temps de chaque séquence du film, décider de la taille des décors et de la longueur des tranchées; quelque chose qui n’est pas nécessaire dans d’autres films, car des coupes sont effectuées et des scénarios à 360 degrés ne sont pas nécessaires. Parallèlement à cela, ils avouent que la scène de la rivière était l’une des plus compliquées à tourner, où ils ont passé beaucoup de temps à chercher différents types à travers le Royaume-Uni, pour trouver le parfait, avec des rapides au début, mais calme dans sa dernière section. Ainsi, ils ont fini par choisir les River Tees.

La bande originale de 1917 (4 minutes):

Sam Mendes avoue que lorsque vous faites un film, en tant que réalisateur, vous apprenez rapidement que vous devez le faire quatre fois. Quand le script est écrit, quand il est tourné, quand il est édité et, enfin, quand vous y ajoutez la musique. De même, la productrice Pippa Harris explique que la bande originale de cette bande est plus importante que dans d’autres longs métrages, car elle doit non seulement vous guider tout au long du voyage, mais aussi marquer les moments d’émotion accrue, de sorte que si elle n’est pas tournée dans un plan perpétuel en séquence, la bande-son n’aurait pas le poids qu’elle a.

Dans ce film, le rythme est fixé le même jour, dit Sam Mendes, et c’est excitant de laisser cette tâche à quelqu’un d’aussi talentueux que Tommy Newman, avec qui il collabore depuis 20 ans. De cette façon, ils révèlent que le compositeur s’est impliqué beaucoup plus tôt que d’habitude et qu’il composait déjà des mélodies pendant le tournage du film, ils l’ont donc utilisé pendant l’enregistrement. Pour l’enregistrement de la musique, ils ont utilisé un EWI, un instrument à vent électronique, où les pédales de souffle et de volume sont utilisées pour conduire le son, créant toutes sortes de sons psychologiques et étranges.

Dans les tranchées (7 minutes):

Sam Mendes a souhaité que le public vive une nouvelle expérience avec le parcours de ces deux jeunes hommes. Concernant les acteurs principaux, ils disent qu’ils sont peu connus mais ont joué des rôles dans des projets importants, et qu’ils sont devenus des amis proches pendant le tournage, réalisant la camaraderie que recherchait le cinéaste. Le réalisateur parle également des qualités qu’il recherchait pour les protagonistes et que précisément les acteurs finalement choisis pour incarner Schofield et Blake avaient.

À leur tour, ils parlent des interventions d’acteurs de renom, comme les petits rôles que jouent les stars de la celluloïd et de la télévision comme Colin Firth, Andrew Scott, Mark Strong, Benedict Cumberbatch et Richard Madden.

Recréer l’histoire (11 minutes):

Le décorateur Dennis Gassner explique comment le réalisateur lui a envoyé le scénario et il s’est immédiatement inscrit. Quand il a fini de créer les lieux, le cinéaste lui a dit qu’il s’agissait des meilleurs décors qu’il ait jamais vus, où pour atteindre ce niveau de réalisme et un environnement à 360 degrés, ils devaient mesurer chaque étape du voyage. Ainsi, lors des premières répétitions, les deux protagonistes ont simplement avancé à travers le terrain, ont marché et ont dit leurs dialogues, pour voir combien de temps il leur fallait pour aller du point A au point B.De cette manière, ils ont dû construire des décors complets, sous tous les angles, Les maquettes ont donc été d’une grande aide dans la conception des décors à 360 degrés et la planification du tournage sur autant de décors ouverts et de lieux.

La directrice artistique Elaine Kusmishko avoue qu’ils sont venus creuser et recréer un kilomètre et demi de tranchées. Mais non seulement ils ont dû recréer les tranchées des deux côtés à partir de zéro, mais ils ont également dû construire le No Man’s Land, la ferme et les autres environnements. Ainsi, trouver les emplacements parfaits était très difficile, car l’idée était de les trouver à une distance maximale de 80 kilomètres de Londres, mais il était impossible de les trouver dans ce rayon d’amplitude.

D’autre part, la ville détruite d’Écoust a été le moment de gloire de Dennis Gassner, un monument merveilleux qui reflète la barbarie de la guerre dans une belle ville qui a été complètement dévastée. Mais lors de la prise de vue de nuit, ils ont dû remédier au manque d’éclairage et calculer soigneusement la durée pendant laquelle les fusées éclairantes devaient rester dans les airs. Ainsi, ils ont eu un modèle où ils ont testé comment la lumière et les ombres se déplaçaient.

Commentaires du réalisateur et co-scénariste Sam Mendes (119 minutes) Commentaires du directeur de la photographie Roger Deakins (119 minutes).

Enfin, nous espérons que vous apprécierez votre achat de 1917, maintenant disponible pour emporter chez vous sur 4K UHD, Blu-ray, Blu-ray Steelbook en édition limitée (disponible dans tous les points de vente jusqu’à épuisement des stocks) et DVD; ainsi que dans la location et la vente numérique; Et ainsi vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublé en espagnol.

