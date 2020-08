Hier encore, nous avons signalé que le fait que la poupée Annabelle se soit échappée du musée Warren était faux, mais au cas où cette nouvelle ne suffirait pas à calmer vos nerfs, maintenant il y a même une preuve vidéo qu’il est toujours là, assez calme et ne dérange personne.

L’enregistrement a été téléchargé sur YouTube par Tony Spera, nul autre que le gendre d’Ed et Lorraine, qui a eu la gentillesse de visiter le célèbre établissement d’exposition de la famille, qui dans sa collection contient de nombreuses pièces liées à l’occulte et au surnaturel.

Dans les images fixes, vous pouvez voir la célèbre amie du tissu toujours dans sa vitrine respective, où elle continue de terroriser les nombreux visiteurs qui veulent vivre l’expérience de ressentir à l’intérieur de The Conjuring, un film réalisé par James Wan, dans lequel la poupée (ou sa représentation, au moins) a un rôle stellaire. Pour ses premières secondes d’information, le sujet mentionne ce qui suit:

«Je suis là pour te dire quelque chose, je ne sais pas si tu veux l’entendre ou pas, mais Annabelle ne s’est pas échappée.

Comme l’explique le familier, l’objectif d’aller directement au musée était de mettre fin aux rumeurs qui inondaient les réseaux sociaux depuis hier, qui a éclaté avec des publications – et de nombreux mèmes très drôles – pleins de panique. De même, pour offrir encore plus de tranquillité d’esprit, terminez par ce qui suit:

« Rappelles toi, J’ai un système de sécurité high-tech installé dans le musée. Si Annabelle l’avait quitté, je l’aurais su tout de suite. «

Alors maintenant, vous savez: notre Raggedy Ann préférée n’est allée nulle part et est toujours là où elle devrait. On peut déjà dormir détendu … en espérant que plus tard on ne sera pas victime de ces autres poupées possédées.

José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky and Back to the Future et évidemment un jour je monterai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.