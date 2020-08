La société de Cupertino, en Californie, a des milliers d’applications dans son magasin spécialisé pour iPhone, iPad et son système d’exploitation, mais elle est également chargée de décider quelles applications peuvent ou non entrer. C’est pourquoi nous rappelons d’autres cas où certaines applications ont également été bannies de l’Apple Store.

Bien qu’Apple stocke des millions d’applications dans son magasin, dont certaines sont déjà inutiles pour les nouveaux modèles, la réalité est que Fortnite n’est pas la première victime de l’entreprise. Beaucoup d’entre eux ont été supprimés de leur catalogue pour différentes raisons et nous expliquons ci-dessous pourquoi.

Guerres de chiens

C’était un jeu en ligne qui permettait l’élevage et la formation de chiens virtuels qui ont ensuite été utilisés pour des combats avec les chiens d’autres utilisateurs. Bien sûr, ce jeu n’a pas été bien accueilli par diverses organisations de protection des animaux et des militants des droits des animaux, donc face aux réactions négatives, il a été retiré de l’App Store et également de Google Play.

Carte de HK

Cette application a été créée dans le but de surveiller la police dans la recherche d’utilisateurs pour se sentir plus en sécurité en sachant quels membres de l’autorité se trouvaient dans leur région. Cependant, en octobre dernier, il a été utilisé à Hong Kong pour traquer la police lors d’une série de violentes manifestations dans la ville. Apple a alors pris la décision de le retirer de son magasin car il avait servi à créer de violentes attaques et embuscades.

Détecteur de rayonnement Tawkon

Les rumeurs affirment que cette application a été rejetée même par Steve Jobs lui-même. Son objectif était de surveiller la qualité de l’air en fonction de la zone à l’aide du GPS, du climat et d’autres indicateurs qui indiqueraient à l’utilisateur s’il y avait des agents dangereux, polluants ou radioactifs dans l’environnement. Les créateurs ont attendu longtemps l’approbation d’Apple, mais la société pensait que cette application pourrait effrayer les utilisateurs.

Wikileaks

Nous sommes sûrs qu’à partir du nom de l’application, vous pouvez imaginer pourquoi elle a été supprimée du magasin. Bien entendu, Apple a dû le supprimer après les fuites de documents officiels que l’application a mis à disposition de tous les utilisateurs.

iTether

Cette application a transformé les téléphones des utilisateurs en fournisseurs Internet de modems portables. Cependant, Apple l’a supprimée parce que l’application submergeait le réseau de l’opérateur et n’autorisait pas non plus le partage de connexion non autorisé, ce qui enfreignait ses termes et conditions.

Sabrer

Lors de l’ouverture de cette application, le thème mythique Pyscho composé par Bernard Herrmann pour le film d’Alfred Hitchcock a été reproduit. Quelques jours après sa publication, plusieurs incidents avec des couteaux ont été signalés et quelques jours plus tard, l’application a été bannie de l’App Store.

Juif ou pas juif

Il s’agissait d’une application dont le seul but était d’informer les utilisateurs si les célébrités saisies dans son moteur de recherche étaient juives ou non. Bien sûr, de nombreux groupes religieux ont jugé inapproprié et de mauvais goût qu’une application existe à cette fin, en particulier lorsqu’il existe des groupes blancs radicaux.

Shaker pour bébé

Lorsque l’application a été ouverte, l’illustration d’un bébé pleurant avec une grande force a été montrée et le seul moyen de nous arrêter était de secouer fortement le téléphone jusqu’à ce que l’enfant montre une croix rouge sur ses yeux. Les groupes axés sur la protection des mineurs ont fait sensation et cette application a été rejetée.

Ma chaussure

Vous souvenez-vous d’une chaussure qui a frappé l’ancien président américain George W. Bush? Eh bien, cette application vous a permis de le faire autant de fois que vous le vouliez et même de battre plusieurs records. L’application n’a duré que quelques jours avant d’être interdite par Apple.

Convertisseur d’herbes

Cette application était l’aide parfaite pour tous les revendeurs de marijuana dans le monde. Il a converti les grammes en onces et ceux-ci à leur tour en équivalent de prix. Cela a même fonctionné comme une plateforme pour trouver la disponibilité et les prix près de chez vous. Il n’est pas nécessaire d’expliquer pourquoi il a été interdit par Apple.

applications Apple