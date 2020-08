Nous arrivons aux derniers jours de la dixième édition de l’Atlntida Film Fest, le plus grand festival de films en ligne d’Europe, à nouveau organisé par Filmin. Au total, sur les 33 jours que durera le Festival du début à la fin, 113 titres de 25 pays différents seront vus, dont 53 premières absolues en Espagne.

La dixième édition du festival continue de tourner autour de l’Europe et analyse la réalité, les problèmes et les défis du Vieux Continent et de ses habitants.

L’Europe divisée en 6 blocs thématiques: Mémoire historique (œuvres centrées sur les erreurs du passé), Politique et controverse (histoires envers lesquelles l’indifférence est interdite), Murs et frontières (les barrières réelles ou imaginées de l’UE), Génération (films qui analysent le comportement des jeunes générations européennes), Identidad (cinéma sur le thème LGBTI) et Domestik (l’intimité du citoyen dynamisé par la politique et l’économie).

Beaucoup de choix, beaucoup de choses à voir.

De El Seventh Art, nous recommandons un total de dix films (plus un) que vous devriez au moins prendre en considération. Dans aucun ordre particulier.

‘Être‘(de Mehdi M. Barsaoui, Tunisie)

Le film, début du scénariste et réalisateur Mehdi M. Barsaoui, soulève des questions telles que les relations semi-nofiliales, son lien avec la biologie ou l’adultère féminin au sein de la société arabe alors qu’il documente, accessoirement, l’un des moments les plus critiques de sa vie. cela s’est passé d’un point de vue politique. Un drame familial intense avec l’apparition d’un thriller qui rappelle le cinéma d’Asghar Farhadi pour sa façon, si quotidienne et réaliste, de dérouler une intrigue pleine de rebondissements et de questions auxquelles il n’est pas facile de répondre et qui obligent le spectateur à faire sa part (moralement).

‘Moffie‘(d’Oliver Hermanus, Afrique du Sud)

Basé sur les mémoires d’Andr Carl van der Merwe, le film raconte son expérience du service militaire en Afrique du Sud au début des années 1980, au milieu de l’apartheid, dans ce qui semble être « un autre film » sur la dureté de la formation et de l’éducation. la vie militaire. Mais Oliver Hermanus nous le sert, encore une fois, comme si c’était la première fois. Avec nerf, griffe, tension. Avec une grande impulsion narrative. Et avec une superbe finition visuelle, musicale et sonore qui ne frotte pas continuellement votre visage, permettant au film (et à son message) de couler sous votre peau.

‘Heimat est un espace dans le temps‘(de Thomas Heise, Allemagne)

Un voyage documentaire à travers la vie de trois générations et l’histoire de l’Allemagne à travers la Première et la Seconde Guerre mondiale, la division entre l’Ouest et l’Est ou la chute du mur de Berlin. Un collage de quatre heures d’images, de lettres, de journaux intimes et de voix qui reflète plus de 100 ans d’histoire allemande. D’accord, c’est vrai: cela peut être fait dur, lourd et très en montée. C’est normal, compréhensible. Mais si vous entrez dans sa dynamique et surtout y survivez, cela peut aussi être l’un de ces étranges plaisirs qui ouvrent une nouvelle fenêtre sur le monde.

‘Dernier et premier homme‘(de Jhann Jhannsson, Islande)

Comme «Heimat est un espace dans le temps», c’est une œuvre «compliquée». De ceux qui si vous entrez et surtout survivez à sa dynamique, cela peut être l’un de ces plaisirs pas si étranges qui ouvrent une nouvelle fenêtre sur le monde. Bien sûr, ce travail expérimental de science-fiction aux échos de ‘Dead Slow Ahead’ ou ‘The hidden city’ compte en sa faveur avec la voix de Tilda Swinton, la musique du tristement décédé Jhann Jhannsson et surtout une durée de moins d’une heure et demie. Vous ne comprenez peut-être pas grand-chose, mais son récit architectural est le plus enivrant.

‘Est‘(de Piotr Adamski, Pologne)

Cette production polonaise, qui fait référence au type de cinéma que pratiquent habituellement le Grec Yorgos Lanthimos ou le Néerlandais Alex van Warmerdam, présente une société dystopique dans laquelle le gouvernement permet un œil pour un œil, tant que les circonstances convenues existent. Une stira cuite à feu lent, d’apparence très simple qui, tout au long de ses séquences concises mais intenses, cache de nombreux détails subtils qui l’élèvent au-dessus de son apparence. Une rareté avec sa propre personnalité et certainement inquiétante avec laquelle le réalisateur Piotr Adamski frappe à la porte.

‘Adoration‘(par Fabrice Du Welz, Belgique)

Fabrice Du Welz dans sa forme la plus pure. Ou quand l’amour fait mal, mais vraiment bon, en chair et en os et pas comme quand ce sont des adolescents de la marque Abanderado qui sont annoncés sur les affiches de Metro. Du début à une fin qui, plus qu’une fin, oui, cela semble une décoloration. Et le film s’essouffle au fur et à mesure qu’il progresse pour conclure avec l’une de ces fins qui ne semblent pas l’être, laissant le retentissant impact de son début et l’énergie et la colère de son récit être quelque peu dilués. Mais bon, quoi de moins: Qu’ils emportent ce que nous avons dansé.

‘Une façon‘(de Gints Zilbalodis, Lettonie)

«Away» pourrait être une longue cinématique d’un jeu vidéo … dans le style de «Shadow of the Colossus» ou «Ico». Une cinématique en revanche … pour pas cher. Peut être. Mais Gints Zibalodis parvient à en faire une expérience immersive vraiment délicieuse. Même sans télécommande. Si seulement un mot. Avec presque pas de ressources, dans un film réalisé de bout en bout par le précité Gints Zibalodis seul et avec une simplicité, une pureté et un pragmatisme narratif qu’une fois surmontés les éventuelles réticences (ou préjugés) initiaux, ils deviennent de plus en plus beaux au fur et à mesure que l’on avance. en eux.

‘Crasher système‘(par Nora Fingscheidt, Allemagne)

Dans sa folle quête d’amour, l’énergique et indomptable Benni, une fillette de 9 ans abandonnée par sa mère et vivant en famille d’accueil, pousse tout le monde autour d’elle au désespoir. Rarement un synopsis était aussi clair: le travail de la jeune Nora Fingscheidt est vraiment exaspérant … dans le bon sens, bien sûr, puisque c’est de cela qu’il s’agit, que vous voulez lui donner une bonne claque. OMS. Cette réaction instinctive est le reflet amer du courage brut de cet historique dramatique, aussi têtu dans son but que achevé et d’une insistance harcelante (et épuisante).

‘Le souvenir‘(par Joanna Hogg, Royaume-Uni)

La réalisatrice Joanna Hogg revient sur son époque d’étudiante en cinéma, dans les années 80, avec ce film avec une composante autobiographique claire qui est palpable dans chaque image et image. À la fois lointain et proche, comme c’est le cas pour les souvenirs lointains, « The Souvenir » est un regard nostalgique biaisé sur cette Angleterre à travers ses objets, maisons, vêtements, couleurs ou musique, ainsi qu’un beau portrait profond et désolé de la très art de la création. De plus, c’est une chronique captivante et très sensible d’une relation toxique, épuisante et destructrice.

‘Surgit‘(d’Aneil Karia, Royaume-Uni)

Beaucoup de bruit pour rien? Peut-être que oui peut-être que non. Les débuts d’Aneil Karia sont une œuvre féroce et incendiaire, qui ne vous laisse pas indifférent. Selon Filmin, « le » Joker « que les frères Safdie ont tiré ». Quelque chose comme ça, oui. Un travail énergique et très puissant au niveau visuel basé sur le travail non moins puissant d’un Ben Whishaw qui a rarement été meilleur. Même en dépit d’un scénario quelque peu superficiel et invraisemblable, ou de son récit dérivé. Malgré elle, son zèle excessif à être qui elle est, dans un véritable et furieux acte de foi aussi indéniable que captivant.

‘Supernova‘(de Bartosz Kruhlik, Pologne)

Maintenant que certains tentent de manière très opportuniste de nous vendre «L’effondrement» comme la série estivale (quand elle n’atteint même pas la série de l’après-midi …), ce film de Bartosz Kruhlik est présenté encore plus opportun si possible. Un accident occasionnel sur une route isolée, et ce qui se passe autour d’elle, dans une histoire chorale qui aurait parfaitement pu être tournée en temps réel et en plan séquence. Mais non, ce qui compte ici, c’est à la fois le drame et surtout son développement. L’histoire, et ses nombreux bords d’abord. Un film vibrant et intense qui met à l’épreuve nos nerfs … et notre moral.

Veut en savoir plus?

Par Juan Pairet Iglesias

@Wanchopex