Après avoir annoncé le 16 septembre comme date de sortie du nouveau film de Tom Holland et Robert Pattinson, ‘Le diable à toute heure‘, Netflix a sorti une première bande-annonce du film. Adaptation cinématographique du roman du même titre de Donald Ray Pollock en 2011, la bande-annonce est disponible ci-dessous.

Dans une ville reculée de l’Ohio, un prêtre méprisable (Robert Pattinson), un couple très tordu (Jason Clarke et Riley Keough) et un shérif corrompu (Sebastian Stan), entre autres personnages sinistres, coïncident autour du jeune Arvin Russell (Tom Holland ), qui combat les mauvais esprits qui le menacent lui et sa famille.

Aux côtés de Holland et Pattinson, le film met en vedette Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Jason Clarke, Sebastian Stan, Riley Keough, Haley Bennett, Eliza Scanlen, Tracy Letts, Gregory Kelly, Gabriel Ebert et Emma Coulter. De son côté, Antonio Campos («Afterschool») réalise ce film et est également co-scénariste avec Paulo Campos.

Entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, « Le diable à toutes les heures » peint un paysage fascinant et sinistre dans lequel les justes affrontent les corrompus.

