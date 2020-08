Netflix a publié un premier aperçu de ‘Cliquet’, série préquelle de «Quelqu’un a survolé le nid de coucou» où nous verrons Sarah Paulson («Mme America») incarner une jeune version de l’infirmière cruelle Ratched. La série est sortie sur la chaîne le 18 septembre aux mains du créateur de la série télévisée «American Horror Story», Ryan Murphy.

Cette série préquelle du film de 1975 commence en 1947, montrant les origines d’une humble infirmière qui est devenue l’un des méchants les plus dégoûtants de l’histoire du cinéma. La série a été créée par Evan Romansky, un récent diplômé d’une école de cinéma qui a écrit le scénario et l’a transmis à l’agent de Murphy, qui un an plus tard avait saisi ses droits et avait déclenché une guerre d’enchères entre Netflix ( le gagnant), Hulu et Apple.

Paulson se mettra dans la peau d’une femme qui a déménagé en Californie dans les années 1940 pour travailler dans un hôpital psychiatrique qui a été le pionnier de la création de nouvelles expériences troublantes avec l’esprit humain. Au départ, elle se présente comme l’infirmière parfaite, mais en apprenant à connaître le système et ceux qui y travaillent, nous découvrirons que son apparente élégance extérieure se transforme en une obscurité qui montre que les vrais monstres ne sont pas nés, ils sont faits.

Murphy et Michael Douglas sont producteurs exécutifs aux côtés d’Aleen Keshishian, Margaret Riley et Jacob Epstein pour Lighthouse Management et Evan Romansky. De son côté, Paulson a réalisé le projet avec Paul Zaentz de la Saul Zaentz Company, avec la participation de Fox 21 également.

Rappelons que le film original, basé sur le roman de Ken Kesey de 1962, a remporté l’Oscar du meilleur film. Nurse Ratched a été interprété par Louise Fletcher dans ce film, qui a également remporté les Oscars du meilleur réalisateur (Milos Forman), du meilleur acteur (Jack Nicholson) et du meilleur scénario adapté (Lawrence Hauben et Bo Goldman).

