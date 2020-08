Netflix a réuni Spider-Man (Tom Holland) et Batman (Robert Pattinson) dans leur nouveau film intitulé The Devil at All Hours.

Dans environ un mois, Netflix sortira l’un de ses films les plus attendus de l’année, Le diable à toute heure, un thriller psychologique intense du réalisateur Antonio Campos (The Sinner, The Punisher) avec un casting incroyable. A la tête se trouve la star de Homme araignée, Tom Holland, mais son rôle ici n’a rien de sympathique Peter Parker, il affrontera aussi Robert Pattinson qui débutera comme Homme chauve-souris l’année prochaine sur le remake de Matt Reeves.

Basé sur le roman primé de Donald Ray Pollock (qui fournit la narration du film), Le diable à toutes les heures aura des acteurs de soutien de luxe comme Jason Clarke, Riley Keough, Sebastian Stan, Eliza Scanlen, Bill Skarsgård, Mia Wasikowska, Harry Melling, Haley Bennett et Robert Pattinson, dans lesquels Cela semble être le rôle d’un prédicateur tordu. Comme Holland, le personnage de Pattinson ne ressemblera en rien à sa version de Batman que nous rencontrerons l’année prochaine.

Entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam, Campos a décrit son film comme «un mélange parfait» entre «Southern Gothic» et «Noir».

Synopsis officiel du film Netflix Le diable à toutes les heures:

A Knockemstiff, Ohio et ses bois voisins, des personnages sinistres comme un prédicateur impie (Pattinson), un couple tordu (Clarke et Keough) et un shérif corrompu (Stan), convergent autour du jeune Arvin Russell (Hollande) alors qu’il combat les forces du mal qui le menace lui et sa famille ».

Ici vous pouvez voir la première bande-annonce de The Devil at All Hours avec Tom Holland et Robert Pattinson:

Le film Le diable à toutes les heures sortira sur Netflix le 16 septembre. Qu’as-tu pensé de la bande-annonce? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.