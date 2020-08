John David Washington est le nouveau chef de file de Tenet de Christopher Nolan, un film original qui est une émission d’action de science-fiction. Armé d’un seul mot: «Tenet» et se battant pour sauver le monde, le protagoniste se lance dans un voyage à travers un monde d’espionnage international, dans une mission qui révélera quelque chose au-delà du temps réel. Ce n’est pas un voyage dans le temps. C’est un investissement. La distribution internationale met en vedette John David Washington et comprend également Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, avec Michael Caine et Kenneth Branagh.

La bande-annonce finale de Tenet pour les États-Unis, comme vous pouvez le voir ci-dessous, est légèrement différente… sauf pour la musique.

La chanson que nous entendons est la chanson « The Plan », qui fait partie de la bande originale de Tenet et est fournie par Travis Scott

Titre original: Principe

An: 2020

Réalisateur: Christopher Nolan (Dunkerque)

Acteurs: John David Washington, Robert Pattinson

Date de sortie:11 septembre 2020 (États-Unis)

Christopher Nolan Tenet

