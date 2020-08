Comme promis, la bande-annonce officielle de la Justice League Snyder Cut a été officiellement publiée et arrivera sur HBO Max en quatre parties

Le panel Justice League DC FanDome n’a pas été aussi révélateur qu’on pouvait s’y attendre, car la date de sortie du film n’a pas été officiellement annoncée et nous devons seulement supposer que son titre officiel est Justice League: la coupe Snyder.

Du bon côté, le film a maintenant été confirmé pour sortir sur HBO Max en quatre parties d’une heure, et sera ensuite disponible sous forme de film de quatre heures.

Zack Snyder a également mentionné que pour les fans à l’étranger (où HBO Max n’est pas disponible), il est prévu de le distribuer, nous devrons donc attendre des nouvelles sur son déroulement. Indépendamment.

La bande-annonce contient une foule de séquences inédites et des indices importants sur ce à quoi s’attendre, ainsi qu’une multitude d’oeufs de Pâques. Y compris des plans d’Uxas / Darkseid, Desaad et Steppenwolf, sans oublier que Flash voyage apparemment dans le temps (ce à quoi Snyder a fait allusion lors du panel Justice League DC FanDome). La note négative de celui-ci est l’utilisation du thème Hallelujah de Leonard Cohen, qui nuit à l’épicité de la pièce vidéo qui aurait gagné beaucoup plus avec la bande originale de Junkie XL, un compositeur qui avait déjà la bande originale du film prête avant d’être remplacé par Danny Elfman pour la version de Whedon (bien que le message de Snyder soit également compris avec l’utilisation de la chanson). Un autre aspect qui devrait peut-être corriger pour sa première sur HBO Max est la version de Darkseid montrée, car graphiquement, il ressemble à un personnage de jeu vidéo et irréel.

Bref, j’ai vraiment envie de le voir, surtout parce qu’il durera 4 heures et expliquera de nombreux détails de l’intrigue qui ont été perdus et un film plus cohérent que celui sorti en salles sera vu.

Vous pouvez le voir ci-dessous:

Synopsis

Motivé par la foi qu’il avait retrouvée en l’humanité et inspiré par l’action altruiste de Superman, Bruce Wayne fait appel à l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman se déplacent rapidement pour tenter de trouver et de recruter une équipe de métahumains pour combattre cette nouvelle menace. Le problème est que malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash – il est peut-être trop tard pour sauver la planète d’une menace aux proportions catastrophiques.