Il est clair que Batman a vu Star Wars et est un grand fan car il fait référence à la saga alors qu’il est coincé avec la Justice League.

Quand les héros de la Justice League Ils sont sous des tonnes de roches à cause d’une énorme machine de certaines colonies minières extraterrestres, ils doivent se regrouper et Homme chauve-souris présente un plan inspiré des films emblématiques de Guerres des étoiles. Quelque chose qui surprend beaucoup Éclat, puisque c’est généralement lui qui fait les références à la culture populaire.

La référence à Guerres des étoiles faite par Homme chauve-souris trouvé dans la bande dessinée Ligue de justice # 14 2016 par l’écrivain Bryan Hitch avec des œuvres de Daniel Henriques. Dans cette histoire, le Justice League Il se dirige vers une bataille contre une énorme machine de la taille d’une lune habitée par une colonie minière interstellaire, exploitant des systèmes solaires entiers ne laissant rien derrière, et la Terre est la prochaine planète sur sa liste. À l’aide d’un canon laser à gravité géant, la machine tire un coup d’essai sur le Canada, créant un trou géant de 12 milles de profondeur (près de 20 kilomètres). Les membres de la Justice League sont piégés sous plusieurs tonnes de roches.

Au fur et à mesure que le canon se recharge, les héros tentent de se regrouper. En outre, ils sont également déterminés à se faire plus confiance qu’ils ne l’ont jamais fait et à se rassembler en une équipe meilleure et plus unifiée. Une fois qu’il est temps d’élaborer un plan, Batman propose sa stratégie en copiant Star Wars.

La grande machine minière de la taille d’une lune rappelle l’étoile de la mort.

Homme chauve-souris fait référence à l’étoile de la mort des films de Guerres des étoiles, croyant qu’il doit y avoir une faiblesse. Cela fait même référence à la façon dont Luke Skywalker Il pensait que ce serait tirer sur des rats womp avec son T-16 chez lui à Beggar’s Canyon. Flash est tellement surpris qu’il veut que ce soit l’un des grands thèmes de sa prochaine fête de Noël.

En s’inspirant de la référence Star Wars de Batman, la Justice League peut se regrouper et créer un plan pour empêcher la colonie minière envahissante de détruire sa planète. Bien qu’ils ne prévoyaient pas de se faire prendre sous tous les rochers, la pause dans le combat permet à tout le monde de devenir plus fort et plus connecté en équipe.

