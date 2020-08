Alors que la plupart des films s’éloignent de plus en plus de leur sortie en raison de la pandémie, Bill & Ted évoluent un peu dans l’autre sens. Alex Winter a annoncé aujourd’hui sur Twitter que Bill & Ted Face the Music devrait ouvrir une semaine plus tôt que ce qui avait été annoncé le mois dernier, fixant une date au 28 août pour ses cinémas sélectionnés et sa sortie à la demande.

Le film met en vedette Keanu Reeves, Alex Winter, Kristen Schaal, Samara Weaving, Kid Cudi et William Sadler entre autres et est décrit comme suit:

Réalisé par Dean Parisot avec les auteurs de la franchise de retour Chris Matheson et Ed Solomon, le film continuera à suivre les exploits de voyage dans le temps de William «Bill» S. Preston Esq. et Theodore «Ted» Logan. Pourtant, pour accomplir leur destin rock and roll, les meilleurs amis maintenant d’âge moyen se lancent dans une nouvelle aventure lorsqu’un visiteur du futur les avertit que seule leur chanson peut sauver la vie telle que nous la connaissons. En cours de route, ils seront aidés par leurs filles, un nouveau lot de personnages historiques et quelques légendes de la musique – pour rechercher la chanson qui redonnera à leur monde et apportera l’harmonie dans l’univers.