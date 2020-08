Blumhouse, l’une des plus importantes sociétés de production cinématographique du genre horreur grâce à ses films à petit budget et à ses accords avec des studios comme Universal, a décidé d’étendre ses tentacules et prépare déjà un lot de huit films qui sortiront sur Amazon Prime Video.

Sous le titre général de ‘Bienvenue au Blumhouse’, Nous pouvons déjà vous proposer les titres de certains de ces films ainsi qu’une date de sortie. Les quatre premiers sont intitulés «The Lie», «Black Box», «Evil Eye» et «Nocturne» et feront leurs débuts sur la plate-forme dans différentes semaines d’octobre, avant l’arrivée d’Halloween.

‘Le mensonge’ est écrit et réalisé par Veena Sud et met en vedette Mireille Enos, Peter Sarsgaard et Joey King. L’histoire commence lorsqu’une fille adolescente avoue avoir tué impulsivement sa meilleure amie, et ses deux parents désespérés tentent de dissimuler l’horrible crime, les menant dans un réseau compliqué de mensonges et de tromperies.

‘Boîte noire’ Il est réalisé par Emmanuel Osei-Kuffour Jr. et scénarisé par Osei-Kuffour Jr. et Stephen Herman et met en vedette Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola, Charmaine Bingwa et Troy James. C’est l’histoire d’un père célibataire qui, après avoir perdu sa femme et sa mémoire dans un accident de voiture, subit un traitement expérimental angoissant qui l’amène à se demander qui il est vraiment.

‘Mauvais œil’ est réalisé par Elan Dassani et Rajeev Dassani et met en vedette Sarita Choudhury, Sunita Mani, Omar Maskati et Bernard White. Ici, une romance apparemment parfaite se transforme en cauchemar lorsqu’une mère devient convaincue que le nouveau petit ami de sa fille a un lien sombre avec son propre passé.

Dernier‘Nocturne’, écrit et réalisé par Zu Quirke et avec Sydney Sweeney, Madison Iseman, Jacques Colimone Ivan Shaw. Il raconte l’histoire d’une étudiante en musique timide dans une académie de musique d’élite, qui commence à surpasser sa sœur jumelle plus talentueuse et extravertie lorsqu’elle découvre un mystérieux cahier appartenant à un camarade de classe récemment décédé.

Les deux premiers films arriveront sur Amazon Prime Video le 6 octobre, tandis que les deux autres le feront le 13 octobre. Concernant les quatre autres films de l’accord Blumhouse / Amazon, ils auront leur première en 2021.