Ces derniers jours, l’acteur Vinnie Jones a critiqué le réalisateur Brett Ratner pour le résultat que son personnage Juggernaut a subi dans X-Men: The Final Battle. L’acteur a assuré que Ratner lui avait donné des longueurs et lui a menti concernant la prépondérance que son personnage aurait dans la bande. Après ces commentaires, le cinéaste a maintenant répondu à ses déclarations et tenté d’apporter un éclairage nouveau sur la situation.

L’un des problèmes les plus critiqués du troisième volet de l’équipe mutante était la saturation des personnages et la manière dont plusieurs d’entre eux étaient représentés. Le cas de Juggernaut était particulier, car à ce jour on se souvient de lui comme une grande brute qui a poursuivi le personnage d’Ellen Page comme il a brisé les murs et a laissé tomber une grande liste de jurons.

Vinnie Jones a déclaré qu’il avait signé pour trois films où son personnage aurait plus de pertinence et des dialogues mieux construits lorsque Matthew Vaugh envisageait encore de diriger le projet. Cependant, avec l’arrivée de Ratner, les choses ont changé et son personnage était plus sur le plan d’un camée, malgré les demandes constantes de l’acteur pour que des dialogues soient donnés à son personnage.

Dans une publication Instagram (qui a été supprimée), Brett Ratner a clarifié (via) que les mots de Jones sont inexacts et que tous les changements subis par la bande étaient dus au peu de temps qu’il lui restait pour le terminer et le présenter au studio.

« En toute sincérité, j’ai filmé le scénario qu’ils m’ont donné et il ne peut pas prolonger le rôle de Juggernaut comme Vinnie me l’a demandé en raison du temps extrêmement limité dont je disposais pour livrer le film », a déclaré le cinéaste. « J’ai le plus grand respect et admiration pour Vinnie Jones et son talent, et je pense qu’il a créé un personnage mémorable. »

X-Men: La bataille finale a eu un accueil froid auprès des critiques, du public et des fans en raison du mauvais développement du personnage et de diverses décisions qui ont changé le cours de ce que Singer a fait dans les tranches précédentes.

Que pensez-vous du film et de l’introduction cinématographique de Juggernaut?

Brett Ratner juggernaut Vinnie Jones X-Men X-Men la bataille finale