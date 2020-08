Showtime a publié la première bande-annonce de ‘Votre honneur’, une mini-série tant attendue qui bénéficie du soutien créatif de Peter Moffat, auteur de « Criminal Justice » qui a inspiré « The Night Of » de HBO, et de Robert et Michelle King, créateurs de « The Good Wife » et son spin-off non moins plébiscité, ‘Le bon combat’.

Moffat travaille comme showrunner et scénariste pour une bonne partie de ses dix épisodes, tandis que le couple King assume leur production avec Liz Glotzer via leur société, King Size Productions, et en association avec les studios de télévision CBS.

Les trois servent également de producteurs exécutifs aux côtés d’Alon Aranya, Rob Golenberg, James Degus et de son principal protagoniste, un Bryan Cranston qui revient pour diriger le casting d’une série sept ans après la fin de la préquelle acclamée du non moins acclamé ‘Better Appelez Saul.

La série, vaguement inspirée d’Israël «Kvodo» Créé par Ron Ninio et Shlomo Maschiach, il s’agit d’un thriller juridique qui se déroule dans la ville de La Nouvelle-Orléans. Là, le fils d’un juge respecté – rôle qui sera joué par Cranston – est impliqué dans un accident de la route dont, paniqué, il décide de fuir. Ce ne sera que le début d’un jeu de mensonges, de tromperies et de décisions impossibles quand on découvre que la victime était le fils d’un chef de la mafia.

Hunter Doohan, Michael Stuhlbarg, Sofia Black-D’Elia, Margo Martindale, Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr. et Hope Davis complètent le casting principal de cette production prometteuse dont les trois premiers épisodes ont été réalisés par Edward Berger, également responsable des trois premiers épisodes. épisodes de «The Terror» ou les cinq de «Patrick Melrose».

Sa première, bientôt.

