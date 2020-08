The Devil All the Time se dirige vers Netflix en septembre, mais que nous dit la fin du livre de Donald Ray Pollock sur le film?

C’est toujours une période passionnante quand un nouveau film Netflix arrive sur nos écrans, en particulier celui qui met en vedette certains des plus grands noms d’Hollywood.

Le diable tout le temps est un film tel que l’original de Netflix compte Tom Holland, Bill Skarsgård, Sebastian Stan, Robert Pattinson, Riley Keogh, Jason Clarke et Hayley Bennett parmi sa distribution de stars.

Bien que The Devil All the Time n’arrive sur Netflix que le 16 septembre, nous venons juste d’avoir un premier aperçu de la bande-annonce du film et nous sommes à la fois intrigués et horrifiés par ce qui nous attend.

Le film est basé sur le livre de 2011 du même nom de Donald Ray Pollock mais exactement ce qui se passe dans le livre et à quoi pouvons-nous nous attendre à la fin de The Devil All the Time.

* Spoilers à venir pour The Devil All the Time *

Structure du livre The Devil All the Time

Le livre du diable tout le temps est relativement complexe avec un contenu et des thèmes vraiment granuleux, mais au cœur de son histoire se trouve le personnage d’Arvin Russell (Tom Holland) et la relation troublée qu’il a eue avec son père.

L’histoire elle-même est divisée en trois récits – qui entreront dans un instant – qui se déroulent tous dans des périodes et des délais légèrement différents.

Ces trois récits convergent tous à la fin de l’histoire, formant une conclusion qui lie chacun des fils narratifs ensemble.

Les trois récits

Arvin Russell

L’histoire de The Devil All the Time est centrée sur Arvin Russell qui est orphelin après que sa mère est décédée d’un cancer et que son pieux père vétéran (Bill Skarsgård) se suicide après que sa foi, dont certaines ont abouti à des sacrifices d’animaux et humains, n’a pas pu empêcher sa femme de mourir.

Une fois orphelin, Arvin est envoyé vivre avec sa grand-mère dans une communauté religieuse à Coal Creek, en Virginie, où il rencontre une autre orpheline du nom de Lenora Laferty dont la mère a été tuée par un prédicateur itinérant.

Lenora se passionne pour un autre prédicateur itinérant, le révérend Preston Teagardin (Robert Pattinson), qui visite Coal Creek et a un œil pour les jeunes filles.

Teagardin met Lenora enceinte et quand il rejette les affirmations de Lenora sur sa grossesse, elle se tue et Arvin finit par tirer sur Teagardin et fuit la communauté.

Sandy et Carl Henderson

Sandy (Riley Keogh) et Carl Henderson (Jason Clarke) sont un duo de tueur en série mari et femme.

Ensemble, ils ramassent des auto-stoppeurs anonymes et pendant que Sandy tente de les séduire, Carl les tue.

La vie du couple est liée à celle du policier corrompu Sheriff Lee Bodecker (Sebastian Stan) qui est le frère de Sandy.

Roy Laferty

Roy Laferty (Harry Melling) est un prédicateur itinérant et non seulement le père de Lenora, mais aussi la personne qui a tué la mère de Lenora, sa propre épouse.

Aux côtés de son ami Théodore, Roy participe à une série de meurtres, mais lorsque Théodore meurt, Roy abandonne cette vie et part à la recherche de sa fille, déjà morte depuis longtemps.

Le diable se termine tout le temps

La fin de The Devil All the Time tisse ces trois récits ensemble.

Après avoir entrepris son voyage pour trouver Lenora, Roy est récupéré par Sandy et Carl et les deux le tuent.

Peu de temps après, Sandy et Carl rencontrent Arvin et, en légitime défense, il tire et tue le couple lui-même.

Arvin est ensuite poursuivi par le shérif Bodecker qui le coince dans la même clairière où le père d’Arvin a effectué ses sacrifices rituels.

La frénésie meurtrière d’Arvin prend fin quand il tue également Bodecker et après avoir accompli son propre acte de dévotion, il quitte la clairière avec un nouveau sentiment d’espoir.

Vous pouvez regarder tout ce scénario sombre et grizzly se dérouler lorsque Le diable tout le temps arrive sur Netflix le 16 septembre 2020.