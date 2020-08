Plus de 150 invités superstars du monde de la bande dessinée, du divertissement et de la lutte

Ce week-end, Mainframe Comic Con présentera une expérience de convention en temps réel ambitieuse et interactive pour les fans de bandes dessinées, de culture pop, de lutte et plus encore. À partir de ce soir le vendredi 14 août. Mainframe Comic Con présentera plus de 150 invités superstar et plus de 60 panneaux de diffusion en direct. L’expérience de la convention comprendra également des boutiques d’artistes et des ventes aux enchères de bandes dessinées en direct. Tous les dons faits à Mainframe Comic Con soutiendront la Hero Initiative, la première société à but non lucratif strictement dédiée à aider les créateurs de bandes dessinées dans le besoin.

« La crise sanitaire actuelle a entraîné l’annulation de conventions et d’événements de fans à travers le monde, laissant la communauté de fans avide de quelque chose de nouveau, tout en restant dans la sécurité et le confort de leur propre maison », a déclaré le co- Chad Ramsden, créateur de Mainframe Comic Con. « Mainframe Comic Con de ce week-end est la convention en ligne la plus ambitieuse à ce jour, avec des panneaux interactifs, des boutiques d’artistes et plus encore. »

Le format en direct de Mainframe Comic Con permet aux questions du public et aux fans d’interagir avec leurs célébrités et créateurs de bandes dessinées préférés. Les invités à l’événement incluent des membres de la distribution de NOS4A2 d’AMC, des membres de la distribution de la série animée emblématique de la Justice League (Phil Lamarr, Clancy Brown, George Newbern, Michael Rosenbaum, Carl Lumbly, Susan Eisenberg, Maria Canals- Barrera et Andrea Romano), Kevin Conroy, Lisa de Clancy Brown Ozark Emery et Robert Wuhl de Batman.

Les créateurs de bandes dessinées incluent Brian Bendis, Sophie Campbell, Al Ewing, Matt Fraction, KellySue DeConnick, Jock, Tom King, Jonboy Meyers, Paolo Rivera, Mark Waid et Chip Zdarsky. Les panels comprendront des éditeurs tels que AHOY Comics, Albatross Funnybooks, AMA, Archie Comics, Heavy Metal Magazine, Humanoids, IDW, Magnetic Press, Source Point Press et Top Cow, et présenteront des projets tels que THE BUSINESS OF INDEPENDENT COMIC BOOK PUBLISHING et ART INITIÉ.

«Mainframe Comic Con est le plus grand espace de congrès virtuel jamais créé, avec quatre salles indépendantes, chacune avec 16 heures de diffusion en direct, des panels de questions et réponses», a déclaré Chuck Lindsay, co-créateur de Mainframe Comic Con. «Ce qui est excitant, c’est que les fans auront la possibilité de passer d’un panneau à l’autre sans lignes. Et si vous manquez un panel comme The Walking Dead Cast Party, avec plus de vingt membres de la distribution réunis pour une soirée dansante en ligne unique en son genre, ne vous inquiétez pas, car tous les panneaux Mainframe Comic Con seront postés ensuite. semaine sur YouTube. «

Avant la convention, les invités ont partagé leur enthousiasme pour l’événement:

« Mainframe Comic Con signifie une grande conversation animée par des gens formidables pour une grande cause, et c’est ce que nous avons le plus proche des vraies conventions depuis un certain temps, sans lignes ni cordons pour nous entraîner vers le bas » – Matt Fraction

«C’était vraiment triste de me sentir soudainement déconnecté de toutes les personnes que j’allais voir en personne cet été en allant aux magasins de bandes dessinées et aux conventions de partage d’Earl Crowley. J’ai vraiment dû pleurer la perte de ces moments que j’avais planifiés et dont je rêvais depuis tant d’années. Mainframe a créé un espace où je pouvais parler à un grand nombre de ces personnes, même si j’étais sur mon appareil photo via une vidéo Zoom. Je sentais que je devais me connecter et célébrer avec tant de gens. Notre concours de cosplay virtuel a été le clou de cette année sombre pour moi! ”—Acteur David Dastmalchian

«Toxie the Troma et moi félicitons Chuck et sa formidable équipe de Mainframe Comic Con. Ils ont la meilleure convention virtuelle, la plus professionnelle et la plus éducative qui soit! – Lloyd Kaufman, président de TROMA Entertainment

Tous les panneaux peuvent être visités gratuitement par les fans en visitant https://www.mainframecomiccon.com. Les fans peuvent également acheter des rencontres privées avec des célébrités, ainsi que des bandes dessinées rares et à collectionner à Artist Alley, y compris la première apparition de Spider-Man, Hulk et Wolverine et le premier numéro de The Avengers.