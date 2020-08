Photo par: Andrew Lipovsky / Banque de photos NBC / NBCU via .

Des rumeurs circulent sur Internet selon lesquelles Charli D’Amelio serait dans le nouveau film Spiderman – mais est-ce vrai?

Il y a quelques mois à peine, Internet spéculait que Charli D’Amelio serait dans la saison 2 des Outer Banks de Netflix. Et maintenant, les fans pensent qu’elle va être dans Spiderman 3.

La star de TikTok est peut-être douée pour la danse, mais elle n’est certainement pas une actrice, et tous ces canulars sur Internet doivent vraiment s’arrêter maintenant.

Qui est Charli D’Amelio?

Charli D’Amelio est une star des médias sociaux qui est devenue célèbre grâce à l’application TikTok.

Le joueur de 16 ans du Connecticut, aux États-Unis, compte 76,8 millions d’abonnés et est devenu la personne la plus suivie sur TikTok en mars 2020 après avoir dépassé Loren Gray.

Elle vient de sortir une collection de maquillage avec Morphe aux côtés de sa sœur Dixie, qui est également une grande star de TikTok.

Une rumeur a commencé que Charli serait dans le nouveau film de Spiderman

Sur Twitter, vous avez peut-être vu une certaine rumeur circuler selon laquelle Charli serait dans un nouveau film à succès – Spiderman 3.

Les deux premiers de la nouvelle franchise, Spiderman Homecoming et Spiderman Far From Home se sont avérés extrêmement populaires parmi les fans, et maintenant il semble que la star préférée de TikTok de tout le monde pourrait se voir attribuer un rôle.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: « Apparemment, Charli D’Amelio va être dans Spiderman 3? » Un autre a déclaré: «Je ne peux pas croire que je dormais et que je me suis réveillé avec Charli Damelio qui a été jeté dans Spider-Man.

Mais est-ce vraiment vrai?

attendez charli damelio va être dans spider-man 3 ?? pas de haine juste demander – loki apologist४²⁸ (@lokisbucky) 15 juin 2020

Charli D’Amelio va-t-il être dans Spiderman?

Si l’un d’entre vous est vraiment enthousiasmé par le nouveau rôle potentiel de Charli, alors je déteste vous le dire, mais ce sont de fausses nouvelles.

Le canular a commencé lorsqu’un faux article de presse a fait le tour d’Internet, affirmant que D’Amelio aurait un rôle de soutien dans le film. Ensuite, les gens sur Twitter sont tombés sous le charme de la blague et ont commencé à la partager également.

Cependant, si vous regardez de près l’article original, il est clair qu’il était faux car il épelait mal le « rôle » mondial et affirmait que le nouveau film sortirait en 2022, alors qu’il devrait sortir en 2021.

