Je souhaite plus de films d’animation comme «Checkered Ninja».

Je souhaite plus de films d’animation aussi étonnants que «Checkered Ninja», capables de souscrire à un modèle de production qu’ils respectent autant qu’ils pervertissent et défient. Celui d’un produit, apparemment « pour tous les publics » qui dépasse ladite apparence, et surtout les limitations qui semblent venir (auto) imposées par lui pour devenir quelque chose comme ‘La vida de Calabacn’ que Pixar n’a pas encore eu les couilles à fabriquer.

Un film d’animation, bon marché en apparence mais très bien tourné audiovisuel, qui n’est pas exactement pour les adultes, ni pour les mineurs et qui oscille continuellement autour d’un point rare mais très stimulant où la naïveté et la douceur de la fantaisie enfantine vont de pair avec le graveleux et cida picarda du monde réel. Un exercice compliqué sur la corde raide que «Checkered Ninja» parvient à clouer avec énergie, rythme et beaucoup de sang-froid.

Je souhaite plus de films aussi convaincus et entièrement dédiés à soutenir la théorie selon laquelle d’autres mondes sont possibles … même s’ils sont dans celui-ci, comme l’a dit Paul Luard. ‘Checkered Ninja’ est toujours construit sur ce qui est censé être, un film « en théorie que pour cros » de jack, horse and King devant lequel, cependant, il n’est pas abandonné à son sort, ni les vôtres comme le font généralement les films d’animation commerciaux.

Anders Matthesen prend le taureau par les cornes de sa scène d’ouverture, dans laquelle il montre la dureté de l’exploitation des enfants avec un enfant battu à mort. Oui, tu l’as bien lu. Mais c’est quelque chose qui est montré dans la perspective d’un film d’animation qui admet la concurrence à tout âge du spectre. Ne soyez pas confus, et encore moins quand il y a tant d’élégance et de finesse pour représenter la réalité devant ceux qui croient encore aux Mages.

Parce qu’il n’a aucun scrupule à traiter les enfants comme ce qu’ils seront ou les adultes comme ce qu’ils étaient et, espérons-le, toujours. Le monde n’est pas aussi plat et fade qu’il a été peint dans les films de Disney. « Checkered Ninja » n’a pas peur de laisser son histoire s’écouler librement et de s’immiscer partout où elle l’attrape sur le chemin, autant que toujours, bien sûr, avec la relativité due d’un film qui peut être considéré comme adapté à son consommation populaire.

Autrement dit, «Checkered Ninja» est un divertissement vigoureux et stylisé qui continue de l’être, ou qui, malgré le fait, amuse les téléspectateurs des âges les plus divers. Plus, bien plus que le remplissage d’un moule où la sensibilité n’est pas imposée par un algorithme. Une sorte de «Toy Story» moins mélodramatique et plus européenne que Chris Lord et Phil Miller auraient pu produire dans leur maison de Robert Rodriguez.

Dans toutes les balles.

