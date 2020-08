Roberto Gomez Fernández surpris dans l’après-midi de ce samedi 1er août en annonçant que le fameux et emblématique bar du programme Chespirito a cessé ses ondes à travers le monde.

À travers ses réseaux sociaux, il a exprimé ses regrets, mais a déclaré qu’ils resteraient debout afin que des personnages tels que El chavo del 8 ou El Chapulín Colorado reprennent leurs émissions. «Bien que triste de la décision, ma famille et moi espérons que Chespirito sera bientôt sur les écrans du monde. Nous continuons d’insister et je suis sûr que nous réussirons », a écrit le fils de Roberto Gómez Bolaños.

De même, sa sœur Graciela Gómez Fernández a appuyé le message et a écrit ce qui suit: « Il est dommage que ceux qui ont le plus bénéficié des programmes de Chespirito affirment aujourd’hui qu’ils ne valent plus rien ».

Il est dommage que ceux qui ont le plus profité des programmes de Chespirito affirment aujourd’hui qu’ils ne valent plus rien. Il a laissé sa culture, son amour, son exemple, son style à ses enfants … Cette richesse ne se quantifie pas. Les intérêts économiques ne sont pas dans la famille. – GRACIELA GOMEZ FDZ (@GracielaGomezF) 1 août 2020

Plus tard, Florinda Meza Il a également désapprouvé la décision et, à travers un fil sur Twitter, a expliqué qu’il n’était pas appelé aux négociations. Mais au-delà de cela, il a regretté qu’en temps de crise, les programmes avec le seul désir de divertir soient interrompus et même mis en évidence l’importance culturelle du spectacle et des personnages.

De plus, cela va à l’encontre de leurs propres intérêts commerciaux, car en ce moment, nous voulons voir tout ce qui nous rappelle un monde qui était meilleur. Chespirito est déjà un programme culte. Il fait partie de l’ADN des Latinos, nous le portons dans la mémoire génétique – Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) 2 août 2020

« Je pense que maintenant, quand le monde a le plus besoin de s’amuser, faire cela est une agression contre les gens. » «Chespirito est déjà un programme culte. Cela fait partie de l’ADN des Latinos, nous le portons dans la mémoire génétique », a écrit l’actrice.

Faire semblant de le couper est un geste imprudent. Il est triste de voir à quel point vous êtes le moins valorisé dans votre propre maison, à laquelle vous avez donné des millions de dollars. – Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) 2 août 2020

Le système de télévision brésilien (SBT) avait annoncé dans un communiqué (via) la diffusion des productions en raison de problèmes de droits de transmission.

«Un problème en suspens à résoudre avec le détenteur des droits des histoires. L’exposition de la série El Chavo del 8, El Chapulín Colorado et Chespirito serait garantie jusqu’au 31 juillet 2020, avec possibilité de renouvellement entre les parties, qui avait été confirmée verbalement. Cependant, le refus concernant l’accord avec le groupe de propriété intellectuelle des histoires est intervenu quelques jours après la fin du contrat.

Selon El Universal, Televisa détenait les droits de transmission de la série originale. Cependant, depuis 2017, Grupo Chespirito a commencé à gérer les licences d’exploitation des personnages, après que Televisa a cessé de les exploiter.

El chavo del 8 a commencé ses émissions en février 1973 et après 290 épisodes, il a dit au revoir aux écrans mexicains en janvier 1980. Parallèlement, El Chapulín Colorado a été créé en février 1973 pour se terminer avec un total de 250 épisodes en septembre 1979. Ceux-ci les aventures des enfants du quartier et du héros des antennes et du marteau ont marqué une génération qui continuerait à ce jour de devenir un héritage latino-américain d’humour et d’exportation vers des pays comme le Brésil, l’Argentine, le Chili, la Colombie, les États-Unis, l’Italie, Portugal et Espagne. De même, il s’est vanté de la production de deux séries animées: El chavo del ocho et El Chapulín Colorado et récemment le lancement d’un jeu vidéo de course inspiré des personnages de Chespirito.

L’année dernière, The Hollywood Reporter a rapporté qu’une biosérie du personnage est en cours de préparation ainsi que d’autres contenus liés aux personnages de Roberto Gómez Bolaños.

