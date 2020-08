L’actrice Chloe Bennet voulait se faire tatouer qui lui rappelle son interprétation de Daisy «Quake» Johnson dans la série Marvel Agents of SHIELD.

La série Agents du SHIELD c’est officiellement terminé et la plupart des acteurs ont honoré leur passage dans la série en partageant des souvenirs et des photos des coulisses. Mais Chloé Bennet, qui a joué Daisy «Quake» Johnson, a voulu aller plus loin. Après de nombreux événements difficiles, son personnage a finalement eu la fin heureuse qu’elle méritait, et l’actrice a utilisé Instagram pour afficher son nouveau tatouage hommage au spectacle.

« Une marguerite pour Daisy », a écrit Chloé Bennet à côté de la photo ci-dessous.

En anglais, Daisy signifie marguerite.

L’actrice a récemment parlé du parcours de son personnage dans la série et a révélé comment elle avait découvert la véritable identité de Daisy.

« Honnêtement, je suis à peu près sûr que les fans l’ont deviné avant que je ne le sache », a révélé Chloe Bennet. «Je n’en savais rien. Il avait des indices. J’avais le sentiment que j’allais devenir quelque chose à la fin de la première saison, ou peut-être même au début de la deuxième saison. Assurance. Tout est un peu flou ».

Elle a ajouté: « Mais je me souviens que quelqu’un a dit: » Tu vas être un super-héros « . J’étais comme, « Quoi? » Ils m’ont présenté comme un hacker qui vit dans une camionnette comme un idiot complet, pas des choses physiques. J’ai trouvé que c’était assez drôle. Je me suis dit: ‘Pas question. Je ne suis pas athlétique. Je ne peux pas faire ça’. Et puis j’ai regardé un tas de sites Web de théorie des fans. Je me souviens avoir pensé que ce serait peut-être Mantis, She-Hulk ou quelque chose au hasard. «

Chloe Bennet a conclu: «Et puis, je me souviens de cette fois, il était 2 heures du matin. Et je lisais un blog de fans et quelqu’un a écrit: ‘Je pense que c’est Daisy. Je pense que c’est Quake. Je pense que c’est Daisy Johnson. Et puis j’ai recherché le personnage sur Google et recherché des informations. Ils ont définitivement pris leur temps pour me le dire. Je pense que j’ai été le dernier à le savoir. «

Les six premières saisons d’Agents of SHIELD sont actuellement diffusées sur Netflix, et la fin de la série merveille est disponible pour regarder sur Hulu.