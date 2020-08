Un pingouin de chair et de sang maléfique est absent du grand écran depuis plus de 25 ans, Danny DeVito étant le dernier acteur à le jouer. Après Batman Returns (1992), ce sera désormais Colin Farrell qui se met dans la peau du criminel de Gotham City dans le prochain film The Batman. Mais dans ce processus d’acteur, il semble que l’acteur irlandais doit s’occuper des visites inattendues.

Cette semaine, DeVito a eu une conversation avec Collider pour parler davantage du film. Le seul et unique Ivan – vient de sortir sur Disney Plus – où il exprime un chien parlant nommé Bob. Cependant, dans la dernière partie de cette conversation, il y a eu un virage vers le monde ombragé de Batman.

Il se trouve que l’acteur septuagénaire et Farrell ont récemment partagé le générique du live-action Dumbo (2019), alors l’intervieweur a voulu savoir si DeVito avait la chance d’offrir des conseils au futur interprète d’Oswald Cobblepot / Pingüino dans le DCEU.

Je ne lui ai pas parlé depuis [Dumbo], mais je suis impatient de saisir cette opportunité. Je pense que quoi qu’il arrive, [Farrell] Ce sera génial car c’est un grand acteur. Tout ce dont vous avez à vous soucier, c’est Oswald Cobblepot qui se présente chez vous»Dit le comédien, et termina avec un grognement caractéristique de son pingouin.

En novembre de l’année dernière, avant que la signature de Farrell pour The Batman ne soit officialisée, DeVito avait déjà donné son approbation à la possibilité que le protagoniste d’In Bruges (2008) et The Lobster (2015) prenne les rênes de cela esprit criminel.

Colin est un grand acteur. C’est un très bon ami à moi. Je le connais depuis de nombreuses années et je pense qu’il fera un excellent travail en tant que pingouin. Ce sera très intéressant de voir ce qu’il fait avec le personnage », a commenté la célèbre icône hollywoodienne.

Dans le cadre du DC FanDome, ce samedi, le teaser de The Batman a été révélé, où nous avons peut-être eu un premier aperçu de Farrell en tant que pingouin (vérifiez la minute 1:18). Réalisé par Matt Reeves, le film sortira en salles le 1 octobre 2021.

Colin Farrell Danny DeVito pingouin le batman

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.