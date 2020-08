Richard Stanley n’est jamais parti. Ou comme s’il n’était pas parti, puisque cette adaptation assez fidèle de l’histoire de HP Lovecraft dans laquelle il prétend s’inspirer aurait pu être tournée, tout comme ça, parfaitement comme ça, avant que sa carrière ne soit perdue sur cette île du Dr Moreau. , au milieu des années 90. Quand c’était, ou plutôt il semblait que c’était une promesse de cinéma de genre de l’époque avant les effets numériques.

En d’autres termes, «Color Out of Space» est un film de genre ancré dans le passé et démodé. Avec des lumières et des poupées au lieu de CGI. Et surtout à la fin des années 80. Fidèle à ses idées par pure conviction, car c’est dans sa nature. Une nature un peu dépassée et / ou dépassée, démodée, drôle comme représentation d’un souvenir mais excessivement conservatrice dès que l’on regarde vers l’avenir.

Une œuvre intéressante mais à sa manière, bien sûr: en écho à ce cinéma désormais labellisé série B dont beaucoup d’entre nous sont devenus des spectateurs meilleurs ou pires. En substance, pas très propice à une foule de pop-corn et de coca; en pratique, trop à l’aise avec elle-même et cette farniente si inhérente à la journée de vacances. Comme si les années ne s’étaient pas écoulées. Ou comme si sa démarche avait été ignorée.

Toujours de la part de Nicolas Cage, comme toujours dans son double rôle de réclamation et d’avertissement … bien que beaucoup plus sobre qu’à l’accoutumée dans ces cas, qui sont avec ceux qui ont fait de lui une légende qu’il n’aura pas dans ‘Color Out of Space ‘l’un de ses piliers. Ni d’un Richard Stanley qui continuera à être le directeur de «Hardware» et «Dust Devil». Comme s’il n’était pas parti, ou comme s’il n’était pas revenu.

Par Juan Pairet Iglesias

@Wanchopex