Netflix ne cesse de nous étonner avec la sélection de contenus originaux qui sortent mois après mois sur sa plateforme. Ce week-end n’a pas fait exception avec la première du film Work It: une nouvelle histoire de jeunesse avec une bande-son incontournable qui tourne autour de la danse, de l’amitié, de l’amour et de la poursuite de vos rêves.

Bien que le film ne semble pas beaucoup se démarquer, la vérité est qu’il devient un titre très réussi sur la plateforme, car avec seulement quelques jours de sortie, il s’est déjà classé deuxième dans le Top 10 de la Plate-forme.

Voici quelques raisons pour lesquelles vous ne devriez pas manquer Work It si vous ne l’avez pas encore vu, en plus de cela, nous compilons toutes les chansons sélectionnées pour former la bande originale du film, qui devient également très populaire.

C’est un film de danse sur quelqu’un qui ne sait pas danser

Le film raconte l’histoire de Quinn Ackerman, une jeune de 18 ans qui veut entrer dans le collège de ses rêves, mais pour devenir une meilleure candidate, elle doit se tourner vers une activité parascolaire particulière: la danse.

Quinn, ne sachant pas danser, rencontre de nouveaux amis et forme un groupe dans lequel il apprendra à danser et avec qui il cherchera à être reconnu dans un concours contre un groupe plus expérimenté.

Cr. Elly Dassas / Netflix © 2020

Tous les acteurs ont appris à danser pour le film

Contrairement à d’autres productions où les acteurs ont des doubles pour des scènes de danse, ici chacun des membres de la distribution a eu beaucoup de répétitions pour apprendre les chorégraphies. Le plus drôle est que la plupart d’entre eux étaient des débutants, comme la protagoniste du film, Sabrina Carpenter, mais à la fin dans Work It, nous voyons qu’ils ont tous fait un excellent travail.

A un message de motivation qui inspirerait n’importe quel jeune homme

Le film Work It nous emmène sur le chemin de Quinn pour devenir danseuse et réaliser son rêve d’entrer dans une grande université. Cependant, le film nous apprend à nous battre pour ce que nous voulons. De plus, cela donne un grand poids à la danse et aux expressions artistiques en général, pour devenir une forme d’union et de force dans les moments difficiles.

Le film Work It – en utilisant sa bande originale – nous apprend que l’art peut devenir un langage universel qui peut faire aspirer n’importe qui à des choses qu’ils n’avaient jamais imaginées auparavant.

Cr. Brendan Adam Zwelling / NETFLIX © 2020

C’est une excellente représentation de la jeunesse contemporaine

Avec Sabrina Carpenter, ancienne star de Disney Channel, Liza Koshy, actrice qui a commencé comme comédienne sur Vine et est également YouTube, et Jordan Fisher, star de To All the Boys: P.S. I Still Love You, qui sont accompagnés d’un casting extrêmement diversifié, font du film Netflix, Work It, un casting diversifié représentant un jeune tel que nous le connaissons aujourd’hui, accompagné d’une bande-son exceptionnelle.

En regardant le film, nous réalisons également qu’ils se sont donné beaucoup de mal pour inclure toutes sortes de personnalités, de races, de profils et d’orientations sexuelles. Le film réalise une représentation appropriée de manière organique et naturelle afin que quiconque regarde Work It puisse se sentir identifié.

Cr. Brendan Adam-Zwelling / Netflix © 2020

La bande sonore

La sélection des chansons de Work It pour former sa bande originale est devenue l’un des éléments les plus populaires du film, car il est composé de plusieurs mélodies très réussies, entraînantes et surtout dansantes. Par conséquent, nous avons compilé les chansons qui composent la longue liste de titres sur lesquels Quinn, Jasmine, Jake et les autres dansent tout au long du film et qui font sans aucun doute aussi danser celui qui le voit:

Let Me Move You – Sabrina CarpenterBaby Baby – TropkillazGet On Your Feet – Gloria EstefanOnset – Haiku Hands feat. Mad Zach, faites-le comme ça – Daphne Willis, lancez-le – Yehme2 ft. WukiMess – Jordan FisherIl n’y en avait pas – Red ScareWhen I Get Going – KallicoGo Up – GizzleFeelin ‘It – Danger TwinsRent – Big FreediaFoint Up (Na, Na, Na, Na, Na) – Static ft. Ben El et PitbullMotivation – NormaniBreak My Heart – Dua LipaJe ne peux pas attendre – Nu ShoozHave A Good Time – Matthew Brian Bento ft. ZeekoFeel Good – DaemonWOW – Zara LarssonTreat Myself – Meghan TrainorOoh La La – GoldfrappLost Cause – Hannah GeorgasThinkin Bout You – CiaraCool – Dua LipaSatisfied – Galantis feat. MAXWork It – Yip WongPūrl – KamauuTeach Me – Joey Bada $$ ft. KieszaJe crois aux miracles – Cumulo Allstars Forever Yours – Jena Rose ft. Casper MagicoJe suis le meilleur – 2NE1Hit My Line – PLVTINUM ft. Chase Atlantic Relief – LorieEXHALE – Kenzie ft. SiaJe ne sais pas pourquoi – NOTD, Astrid S ft. EllisLooking At Me – Sabrina CarpenterBoyfriend – Selena GomezBreak Up Song – Little MixFunny – Zedd ft. Jasmine Thompson Rich & Sad – PLVTINUM ft. Xuitcasecity Netflix fonctionne

Eugenia Rivas Calderón Serpentard amoureux de ces films qui vous donnent la main pour y entrer et y vivre.

Mes réalisateurs préférés sont Wim Wenders et Yorgos Lanthimos, mais ma série préférée est The Office.

