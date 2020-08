Dans Père il n’y en a qu’un 2, le succès de l’assistant virtuel « Conchy » développé par Javier, l’a aidé à devenir le leader du chat des mères et la coexistence se passe bien. Il semble avoir tout sous contrôle, mais la nouvelle inattendue de l’arrivée du nouveau bébé et de la belle-mère, va complètement changer le destin de la famille.

Santiago Segura qui a déjà dépassé toutes les prévisions avec le premier versement dépassant 14 millions d’euros, reprend l’histoire particulière en moins d’un an. Cela semblait impossible mais le réalisateur a réussi à lancer son nouveau film cet été en un temps record et, malgré le retard de sa sortie, il a eu du mal à le garder. Il le rythme effréné que la production a pris s’est déplacé à l’écran avec des séquences rapides et avec un clair besoin de repos et d’union.

Comme d’habitude, Segura s’implique à la fois dans la direction et dans l’interprétation de Javier; un chef de famille incomparable avec trop de touches rugueuses. Dans cette deuxième partie, l’actrice Toni Acosta prend la proéminence méritée qu’il n’avait pas dans le précédent avec un caractère fondamental; au contraire, Martina D’Antiochia, l’aînée des sœurs, fait une performance grossière et parfaitement extensible. également Luna Fulgencio avec son jeune âge, nous donne la meilleure performance avec le personnage le plus drôle et conquérir une fois de plus les spectateurs comme dans ses œuvres précédentes.

Distribution médiocre et scénario désastreux

Bien que l’interprétation soit moyennement acceptable, Le script du père, il n’y a qu’un seul 2 s’effondre. Il n’y a pas de lien de connexion entre les parties du film où il semble qu’ils font des blagues pour trouver le rire rapide et léger. En raison de cette chaîne de blagues, le film perd le rythme qu’il devrait avoir car il n’est modifiable dans aucune des parties, étant absolument homogène. En outre, le scénario est faible mais peu acceptable quant à la fonction.

Le grand écran remplit chaque saison estivale de films familiaux destinés au public le plus enfantin et cette fois il n’allait pas être différent. Il n’y a qu’un seul père 2: l’arrivée de la belle-mère est un film indescriptible qui ne laissera pas de trace sur le spectateur, ni ne se souviendra à temps, mais qui suscitera sûrement un rire misérable du public plus âgé. Ce n’est pas un bon film et c’est loin de làdu moins, il entretient cet esprit d’attachement qu’il parvient à transmettre avec une partie de ses protagonistes.

Date de publication : 23/08/2020

Directeur (s): Santiago Segura

Jeter: Santiago Segura Toni Acosta Loles León Martina D’Antiochia Calma Segura Luna Fulgencio

Le sexe : La comédie

Carlos Antolin

