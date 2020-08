Star Wars: The Force Awakens a montré aux fans l’une des bêtes les plus meurtrières de l’univers – les Rathtars et Darth Maul décident de les combattre lorsqu’ils s’ennuient

Dark Maul est l’un des seigneurs Sith les plus impitoyables et les plus résistants qui ait jamais vécu dans l’univers Star Wars. Cependant, avant son incroyable duel avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi pendant La menace fantômeDark Maul était l’apprenti agité de Dark Sidious, attendant de passer à l’action. Désespéré pour son but, avec une soif insatiable de sang et avec sa patience épuisée, Dark Sidious permet à Maul de chercher des distractions et des défis dans le n ° 1 de Marvel Darth Maul 2017. Cela inclut la chasse aux Rathtars, les plus bêtes. mortels de la galaxie.

Dans les premières pages du numéro 1 de la série solo de Darth Maul, du scénariste Cullen Bunn avec des œuvres de Luke Ross, une équipe de chasseurs recherche des Rathtars, des animaux incroyablement agressifs vus pour la première fois dans Star Wars: Le réveil de la force. Dans ce film, Han Solo et Chewbacca avaient capturé trois des bêtes à livrer au roi Prana, avant que Rey et Finn ne les libèrent accidentellement (bien qu’ils les aient aidés à échapper aux gangs criminels de Guaviana et de Kanjiklub). Dans la bande dessinée, les chasseurs sont éliminés par un Rathtar. Cependant, Dark Maul entre en scène pour transformer le redoutable prédateur en proie.

Alors que Maul combat le Rathtar, les lecteurs lisent un monologue intérieur du Seigneur des Ténèbres, apprenant à quel point il se sent impatient et ennuyeux, alors même qu’il combat la bête avec une hache au lieu de son sabre laser à double lame typique, probablement pour un défi. Additionnel. Même lorsque deux autres Rathtars émergent pour attaquer Maul, il souhaite toujours être ailleurs, traquant les Jedis pour lesquels il a été entraîné à tuer et à mépriser tant. Cependant, il a été retenu, car les plans de son maître Dark Sidious n’ont pas encore été finalisés là où il doit utiliser Maul pour le moment.

Maul n’aimerait rien de plus que de déchaîner sa colère et sa fureur contre les Jedi. Apparemment, les Rathtars sont ennuyeux en comparaison, surmontant à peine leur soif de sang et de rage, malgré leur capacité à envoyer les trois terribles créatures devant eux. Revenant aux niveaux inférieurs de Coruscant, Maul se donne presque tout en regardant deux Jedi de l’ombre. Malheureusement, sa colère et sa haine l’ont presque laissé tomber, car les Jedi pouvaient ressentir ses sentiments à travers la Force.

Sidious prévient son jeune apprenti que si ses voyages de chasse sont autorisés, jouer avec les Jedi ne serait pas toléré. Il menace même Maul: s’il met en péril ses plans, ce ne sera pas un Jedi qui le vaincra. Heureusement pour Maul, Sidious lui envoie une mission pour aider ses alliés de la Fédération du commerce contre un groupe de pirates. L’un de ces pirates, craignant pour sa vie après que Maul ait massacré le reste de ses coéquipiers, donne à Maul des informations sur un Jedi Padawan qui avait été capturé et vendu aux enchères sur le marché noir. En gardant ces informations pour lui-même, Maul décide de suivre ses souhaits en trouvant le Padawan et en le tuant sans en informer son maître.