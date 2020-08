Dark Vador doit affronter un assassin Sith qui pourrait avoir un lien avec le film Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

L’une des bandes dessinées que Marvel présentera en novembre révèle que Dark Vador il est sur le point d’être chassé par les Sith. Histoires actuelles publiées à partir de Guerres des étoiles de merveille se développer après L’empire contre-attaque. C’est pourquoi nous avons vu la confrontation de Dark Vador et Luke Skywalker à Cloud City. Luke a du mal à faire face à la connaissance qu’il est le fils du méchant Sith, tandis que le Seigneur des Ténèbres bouillonne de fureur qu’il a de nouveau été rejeté.

L’écrivain comique Greg Pak Il a promis que sa série explorerait également la relation entre Dark Vador et l’empereur Palpatine. La règle de deux stipule que chaque apprenti doit souhaiter se faire passer pour son maître, et dans L’Empire contre-attaque, Dark Vador a commencé à agir, tentant de recruter Luke comme apprenti. Sa tactique a échoué, et il n’y a qu’une seule chose qu’un Seigneur Sith déteste plus qu’une trahison… C’est une trahison ratée. Greg Pak a assuré aux lecteurs que Dark Vador paierait un prix terrible pour ses actions.

La vengeance de Palpatine laissera un Dark Vador blessé et humilié vulnérable, mais alors qu’il guérit sur Mustafar, il se retrouvera pourchassé par un nouvel ennemi dangereux. Puisqu’il deviendra la cible des Sith. La raison n’est pas précisée, mais il se peut que ce soit le Sith Eternal, qui a été révélé dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Curieusement, dans le synopsis, il est dit Episode IV et cela n’a pas beaucoup de sens, ou ils sont devenus confus et cela devrait mettre Episode IX. À moins qu’ils ne révèlent des secrets du film original de Star Wars.

Synopsis de la bande dessinée:

Star Wars: Darth Vader # 7 par Greg PArk, Raffaele Ienco et Daniel Acuna.

LA DOULEUR MÈNE À LA COLÈRE ET LA COLÈRE MÈNE À UN ÉLÉMENT DE L’ÉPISODE IV!

Alors que DARTH VADER battu et brisé par l’Empereur en guise de punition pour sa rébellion, il rampe sur la surface dévastée de MUSTAFAR avec la vengeance en tête! Mais peut-il survivre à l’attaque d’un mystérieux assassin SITH? Et comment votre monde changera-t-il lorsque vous apprendrez le PLUS GRAND SECRET de votre ennemi?

Il semble probable que l’assassin Sith en question soit Ochi de Bestoon, membre des Sith éternels qui était actif dans la galaxie et connaissait l’existence de la forteresse Sith sur Exegol. Bien que la plupart des téléspectateurs aient supposé que Palpatine connaissait Exegol depuis le début, les liens précédents suggéraient que l’existence même de la planète était un mystère pour Dark Sidious, un mystère qu’il avait essayé de deviner. D’accord avec Conséquences: la fin de l’empire De Chuck Wendig, l’empereur est devenu obsédé par la cartographie des régions inconnues, sentant une mystérieuse convergence dans la Force.

Il pourrait y avoir une autre erreur et que ce n’était pas un assassin Sith, mais un assassin Sith, alors les choses changeraient beaucoup. Nous devrons donc être très attentifs à cette bande dessinée de Dark Vador.