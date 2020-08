Après une bataille d’enchères avec neuf autres studios, nous avons appris de Deadline que le réalisateur des célèbres « Requiem for a Dream » et « Black Swan », Darren Aronofsky, a acquis les droits de télévision d’un récent article du New York Magazine écrit par David Gauvey. Herbert intitulé Patron de la plage.Aronofsky servira de producteur exécutif via son label Protozoa Pictures.

Publié le 23 juin, l’article se concentre sur la carrière tumultueuse de Peter Stein, le maître nageur de New York depuis 40 ans.1374 personnes protègent 13,3 millions de visiteurs annuels sur 22 kilomètres de plages et 53 piscines. à l’extérieur pendant les mois chauds. L’article explore les espoirs, les rêves, les scandales et la corruption (y compris les soirées cocaïne) qui ont frappé le corps des sauveteurs de la ville pendant le règne de Stein.

Le projet est déjà en développement en tant que série avec la collaboration de Searchlight TV, qui est déjà à la recherche de scénaristes pour écrire cette adaptation télévisée. La responsable du développement et de la production de Searchlight, Gina Kwon, et le vice-président du développement de la télévision, Danny Samits superviseront le projet. au nom du studio.

Boss of The Beach marquera la première aventure télévisée d’Aronofsky, connu pour son travail sur des films tels que le Black Swan susmentionné, pour lequel il a remporté cinq nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur, Natalie Portman a remporté son premier Oscar. de la meilleure actrice pour sa performance dans ce film.