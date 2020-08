Des rumeurs courent depuis longtemps sur la participation éventuelle de Dave Bautista dans le rôle de Bane dans la future suite de The Batman de Matt Reeves. Le problème est de retour sur les rails maintenant que le site We Got This Covered souligne que l’ancien lutteur professionnel a discuté avec WB pour s’impliquer dans le projet.

Le portail indique que ses sources – les mêmes qui ont anticipé un redémarrage de la télévision de Percy Jackson et le troisième opus de National Treasure – préviennent que le studio et l’acteur discutent des possibilités d’inclure le méchant dans les prochains épisodes mettant en vedette Robert Pattinson, même avec cela Reeves ne prévoit pas de présenter. De même, il est prévu que grâce au célèbre multivers, Bane pourrait bénéficier de plusieurs interprétations, dont une version latine.

Les plans pour affronter Batman avec Bane ne sont pas récents, car il y a quelques mois, il a été rapporté que l’étude toute tentative de faire un film solo du rival musclé a cessé, et renvoyez-le plutôt sur grand écran avec un rôle secondaire.

De retour en décembre 2019, la question: Dave Bautista sera-t-il Bane dans The Batman? a fait la une des journaux après que l’acteur de Blade Runner 2049 a publié une photo dans les bureaux de Warner Bros.

«Les choses ne viendront pas à vous, alors allez les chasser! #Chasseur de rêves«.

Même dans le passé, Dave Bautista était fasciné par l’idée de jouer à Bane lorsqu’un internaute l’a proposé pour le rôle. Et même BossLogic a montré l’un de ses fan arts habituels pour montrer que le personnage lui allait parfaitement.

Pendant ce temps, Dave Bautista apparaîtra dans des productions majeures allant de Dune comme Glossu «Beast» Rabban, Army of the Dead comme Scott et Guardians of the Galaxy Vol. 3 pour revenir en tant que Drax. D’autre part, The Batman a une première prévue le 1er octobre 2021.

fléau Dave Bautista le batman

Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même pour dormir.