Partager

Apparemment, tout le monde veut faire partie de The Batman, le nouveau film que Warner Bros. prépare. Cette fois, Dave Bautista a tenté d’être choisi, mais il semble qu’il n’ait pas eu de chance.

Apparemment, Drax the Destroyer ne suffit pas à Dave Bautista, qui veut se lancer dans la compétition. L’acteur a voulu clarifier une rumeur qui commençait à se renforcer sur Twitter, qui assurait que allait apparaître dans The Batman jouant Bane, l’un des méchants les plus mythiques du Bat Man que nous avons déjà vu sur grand écran joué par Tom Hardy dans «The Dark Knight: The legend is reborn».

L’acteur des «Gardiens de la Galaxie» a répondu à la rumeur par un simple « Ce n’est malheureusement pas le cas. j’ai fait de mon mieux » Au moins, il semble admettre que cela a été proposé quelque part en cours de route, mais l’équipe de Matt Reeves a décidé que lui ou le personnage ne correspondait pas à l’histoire qu’ils voulaient raconter.

Malheureusement non. J’ai essayé de mon mieux🤷🏻‍♂️ https://t.co/Dfn6UGzzlb – Person, Woman, Dave Bautista, Camera, TV (@DaveBautista) 31 juillet 2020

Des méchants partout

Le fait est que The Batman a déjà une liste intéressante de méchants confirmés. Zoë Kravitz deviendra Catwoman. Colin Farrell sera le pingouin. Paul Dano jouera Enigma. Peter Sarsgaard sera le procureur du district de Gil Colson. Et John Turturro sera Carmine Falcone. Et les surprises qui nous garderont en magasin! Mais apparemment, Dave Bautista ne sera pas l’un d’entre eux et devra continuer dans Marvel, se battant peut-être pour son idée d’un film Drax et Mantis en cours de réalisation.

Du côté «bon», nous aurons Robert Pattinson comme Bruce Wayne, Andy Serkis comme Butler Alfred et Jeffrey Wright comme commissaire James Gordon. Le film présentera un scénario de Matt Reeves et Mattson Tomlin lui-même. Batman The Batman sortira en salles le 1er octobre 2021.

Partager