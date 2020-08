David Arquette est convaincu que la franchise Scream est entre de bonnes mains avec ses nouveaux administrateurs, affirmant que Scream 5 vise à être quelque chose dont Wes Craven serait fier. Arquette, qui avec Courteney Cox est confirmé pour revenir dans le rôle de Dewey et Gale dans le film, s’est entretenu avec Corpse Club (par EW) à propos du prochain film, qui sera réalisé par les barreurs de Ready Or Not Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Arquette dit que les deux sont prêts à faire un film à la hauteur de l’héritage de Craven, qui a réalisé les quatre premiers films Scream et est décédé en 2015.

«J’ai parlé aux réalisateurs et ils étaient de grands fans de Wes», a déclaré Arquette. «Il a été une grande inspiration pour eux toute leur carrière. Alors, ils ont le cœur au bon endroit, ils veulent faire quelque chose dont il serait fier. Et puis le fait que Courteney revienne et, espérons-le, Neve revienne aussi – il y a quelque chose de guérissant à ce sujet, pour que nous puissions continuer ces films qu’il a fait, et continuer à raconter des histoires. Je veux dire, c’était un conteur d’histoire incroyable, mais au-delà de cela, il n’était que l’un des plus grands humains que j’aie jamais rencontrés de ma vie. Il était si favorable, il était incroyablement intelligent, parlait doucement, il était un observateur d’oiseaux, ce qui est si drôle à apprendre, il aimait la musique et était vraiment un soutien… Il me manque beaucoup. Ce sera dur et nous penserons beaucoup à lui. Mais ce sera aussi agréable d’être de retour dans son monde qu’il a créé.

Jenna Ortega et Melissa Barrera sont également annoncées pour le film jusqu’à présent, qui ont toutes deux signé pour des rôles inconnus. Neve Campbell est en pourparlers pour revenir en tant que Sidney pour le film, qui devrait commencer à tourner cet automne et sortir en salles l’année prochaine.