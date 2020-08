Ridley Scott n’a pas encore terminé The Last Duel, mais prépare déjà son prochain projet. Ce sera un biopic sur Maurizio Gucci, pour lequel il a déjà confirmé Robert De Niro, Al Pacino et Lady Gaga. Maurizio Gucci a été pendant 10 ans directeur de la société créée par son grand-père, le créateur de mode et fondateur de la marque du même nom.

Selon Deadline, pour le film Gucci, le responsable de All the Money in the World s’armerait d’un casting multi-étoiles, composé de Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver et Jared Leto, Jack Huston et Reeve. Viande et.

Il convient de noter que ce ne serait guère le deuxième rôle principal de l’interprète de Bad Romance après la grande critique qu’elle a suscitée avec son apparition dans A Star Is Born, mais d’après la description de l’intrigue, tout indique qu’elle aura une autre occasion de montrer son talent devant la caméra.

La production, qui s’intitulera Gucci, racontera les événements du 27 mars 1995, lorsqu’à son arrivée au bâtiment de l’entreprise, le dirigeant italien a été assassiné par un tueur à gages dans les escaliers menant à son bureau.

Patrizia Raggiani, alors épouse du magnat, a été reconnue coupable d’avoir planifié le crime. Ce sera précisément Gaga qui la personnifiera, comme nous l’avions déjà rapporté. Pour le moment, c’est le seul rôle attribué, mais le reste de l’assemblée est plus qu’assuré.

Le scénario sera écrit par Roberto Bentivegna (The Last Man In Brooklyn) et sera basé sur le livre The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Folie, glamour et geekpar l’écrivain Sara Gay Forden.

En attendant plus de détails sur ce biopic Gucci de Ridley Scott, voici une anecdote qu’il a racontée à propos de Stanley Kubrick.

