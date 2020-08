Le réalisateur de New Mutants Josh Boone révèle que Colossus avait à l’origine un camée dans le film, mais qu’il a été coupé malgré les liens de Colossus avec Magik.

Le camée initialement prévu pour Deadpool’s Colossus a été supprimé de Les nouveaux mutants. Bien que le personnage fasse depuis longtemps partie de l’univers Marvel de FOX, le personnage a gagné en popularité suite à son interprétation de Stefan Kapicic dans les deux films Deadpool. Avec la sœur de Colossus, Illyana Rasputin, apparaissant comme un personnage clé dans Les nouveaux mutants, de nombreux fans ont estimé qu’un camée dans le film Steel Giant aiderait les téléspectateurs à mieux comprendre la trame de fond d’Illyana.

The New Mutants est conçu comme un film autonome dans le monde X-Men de la 20th Century Fox et sortira la semaine prochaine, à la suite d’une série de retards, notamment l’acquisition de Fox par Disney et la pandémie COVID-19, entre autres raisons. Le film est centré sur un groupe d’adolescents mutants dont Wolfsbane et Magik, ce dernier attirant une excitation particulière parmi les fans. Bien que l’on ne sache pas à quel point le personnage de Magik dans le film sera proche de sa représentation dans les bandes dessinées, le dernier synopsis du film souligne que Magik peut non seulement se transformer « en armure à volonté et manier … une épée d’âme ». , elle est aussi la sœur cadette de Colossus.

Cependant, ComicBook a rapporté que malgré cette relation entre Colossus et Magik, le premier n’apparaîtra pas dans The New Mutants. Bien que cette décision puisse sembler surprenante étant donné la manière dont les personnages du film exploreront leurs histoires à travers une série de flashbacks, le réalisateur Josh Boone a confirmé qu’il avait initialement l’intention d’inclure le personnage dans le film. Dans une interview, Boone déclare qu ‘ »il avait des ébauches initiales montrant la relation des frères et sœurs, comme une scène où Colossus sauve sa petite sœur du danger alors qu’ils vivent encore tous les deux en Russie ».

Dans son interview, Boone ne mentionne pas la raison ultime pour laquelle le camée Colossus de Deadpool a été retiré du film. Cependant, il note que « les versions antérieures … se sont de plus en plus éloignées du point de vue du budget et de tout le reste », ce qui implique que les contraintes budgétaires et l’histoire centrale de Les nouveaux mutants aurait pu contribuer à la suppression du camée. Quoi qu’il en soit, Boone promet que les téléspectateurs trouveront toujours une foule d’œufs de Pâques et font un signe de tête au grand univers X-Men, mais il semble que les camées d’autres personnages X-Men ne soient pas les seuls à manquer la coupe, car le Le film comportait à l’origine également des apparitions du professeur X et de Storm.

Bien que Colossus et Magik n’apparaissent pas ensemble à l’écran dans Les nouveaux mutants, il sera intéressant de voir comment les cinéastes développent le personnage de Magik dans le film. Compte tenu de l’aspect sombre des affiches postées et du nombre de spéculations ultérieures sur les éléments d’horreur du film, il semble que de nombreux fans soient convaincus que le film vaudra la peine d’attendre. Bien qu’il soit difficile de prédire combien de téléspectateurs se risqueront à voir le film avec la pandémie en cours, il est clair que les passionnés de X-Men le trouveront dans une course folle.