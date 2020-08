Au fil des ans, les critères de notation des films ont évolué avec le temps. Cela tient au fait que ce qui pouvait auparavant être considéré comme inapproprié ou trop explicite pour le jeune public, relèverait aujourd’hui de la gamme des films que les adolescents peuvent voir accompagnés d’un adulte et qui n’ont aucun besoin d’être censurés. Même dans certains cas, il n’y aurait aucun problème pour un lycéen de voir ces films, du moins la grande majorité.

Cependant, il existe un certain nombre de bandes qui ont été restreintes de manière déraisonnable à l’époque ou qui avaient des cotes plus élevées que prévu et qui n’auraient probablement pas aujourd’hui une telle censure. En effet, des facteurs insensés ont probablement été pris en compte qui ont empêché ces films d’être vus par plus de gens et pas seulement par des adultes, même certains avec seulement la mention de la drogue.

Voici une liste de ces films qui étaient censurés à l’époque et qui ne souffriraient probablement pas aujourd’hui de ces limitations, bien qu’il y ait aussi la culture de l’annulation et qu’il puisse y avoir un autre type de censure. Nous couvrons ces films du passage à l’âge adulte le plus mémorable aux drames historiques primés.

Billy Elliot

Le film de 2000, plus tard transformé en comédie musicale à Broadway, sur un jeune homme qui devient danseur de ballet a reçu une cote R en raison de «l’utilisation abusive de la langue». Apparemment, à l’époque, il était plus important d’inclure deux malédictions dans le script que de regarder de longues et violentes séquences de combat.

Air Force One

Harrison Ford a joué le président des États-Unis face aux terroristes russes qui ont pris l’avion dans lequel il voyageait, et bien qu’il y ait des scènes de combat avec un certain degré de violence dans le film qui pourraient être comparées à n’importe quel film MCU aujourd’hui en Un jour, une fois de plus, l’impolitesse a été la raison pour laquelle il a été classé R.

Matrice

La violence de Matrix aujourd’hui peut nous sembler assez commune, mais en 1999, le film des sœurs Wachowski devait apparemment être classé comme un film classé R.

Soutenez-moi

Le film de 1986 basé sur un roman de Stephen King est sorti après que la cote PG-13 était déjà en vigueur, mais la Motion Picture Association of America (MPAA) a décidé que le film nécessitait toujours une cote R pour blasphème. et fumer.

Le discours du roi

Bien que ce soit un film qui n’attirait pas particulièrement l’attention d’un jeune public, le lauréat d’un Oscar a reçu une note R car le personnage de Colin Firth a constamment répété le mot qui commence par F.Cependant, il n’a pas été censuré plus que un événement historique.

Le sortilège

En dépit d’être un film d’horreur basé sur des événements réels, le film qui a ouvert tout l’univers cinématographique de James Wan a reçu une note R alors qu’ils cherchaient réellement un PG-13, c’était parce qu’il était « extrêmement effrayant ». Bien que, pour être honnête, ce ne soit pas plus effrayant que n’importe quel autre film du genre ou du même univers.

Enfance

Le film de 2014, qui a été tourné littéralement pendant la vie de la star Ellar Coltrane, n’a pas été considéré comme approprié pour les adolescents de l’âge du protagoniste pour MPP, il a donc été classé R en raison d’un dialogue mentionnant le tabagisme. marijuana.

Presque connu

Étant un film sur le rock and roll des années 1970 et l’histoire d’un jeune de 15 ans qui part en tournée avec un groupe de rock, il comprend clairement des scènes de sexe, de drogue et occasionnellement de mauvais mots. Cependant, bien que le protagoniste ne soit jamais vu consommer de substance et qu’il ne soit pas très explicite, il suffisait de le considérer comme une cote R en inculquant de mauvaises valeurs alors qu’en réalité, cela ressemble à n’importe quel drame de jeunesse.

Scooby Doo

L’adaptation en direct de 2002 du dessin animé historique était destinée aux enfants et aux jeunes, mais récemment James Gunn a révélé que la coupe originale du film avait reçu une note R en raison de l’utilisation de décolletés, de blagues « risquées » et de la l’intention que le personnage de Velma était homosexuel.

Le club du petit-déjeuner

Connu sous le nom d’El club de los cinco en espagnol, le film emblématique de 1985 est sorti juste après les débuts du PG-13 (identique à Stand By Me), mais a reçu un R en raison de l’utilisation constante de blasphèmes prononcés par les adolescents du secondaire, même ce qui, curieusement, était considéré comme plus inapproprié que le tabagisme.

