En Chine, lors de la réédition de Interstellaire c’était suffisant un jour pour devenir le meilleur début de l’ère post-COVID. Avec 2,85 millions de dollars (MDD) dimanche, le film a eu les meilleurs numéros d’un film dans les 12 premiers jours de la réouverture des salles, et a contribué à cela le dimanche 2 août, il a marqué le meilleur nombre d’entre eux. 12 premiers jours: 7,6 millions de dollars.

Ce week-end, les théâtres chinois ont totalisé 17,6 millions de dollars, et bien que Interstellaire avait ce nombre record (débuté dimanche), le champion du week-end était, encore une fois, Dolittle, avec 3,32 millions de dollars, ce qui porte son accumulé à 12 millions de dollars. Derrière était la première locale L’énigme de l’arrivée, tandis que Sonique il a pris du retard, avec seulement 1,2 million de dollars dans 5 196 cinémas. La raison? Apparemment, les familles hésitent à emmener leurs enfants au cinéma, ce qui est un thermomètre de ce qui pourrait arriver avec les prochaines sorties de… oh-oh, Disney. Un peu plus en arrière, le nominé aux Oscars du meilleur film, Lapin Jojo, il a empoché 0,71 million de dollars. Deux films aux Oscars arriveront la semaine prochaine: 1917 et Contre l’impossible. Ce sera jusqu’au 21 que nous verrons le premier blockbuster chinois à l’horizon: Les huit cent, le premier film chinois tourné à 100% avec des caméras IMAX.

Non loin de là, en Corée du Sud, des titres locaux font émerger la race. Le drame d’action Steel Rain 2: Sommet a fait ses débuts avec 7,0 millions de dollars, tandis que Zombie Station 2: Péninsule est venu à 25 millions de dollars.

En Europe, l’Allemagne a été l’un des premiers pays à parier sur la réouverture des titres locaux, et c’est maintenant au tour de l’Espagne, qui a apparemment remporté la loterie avec Père il n’y en a qu’un 2, suite qui a empoché 2,6 millions de dollars et, incidemment, est devenu le meilleur début espagnol de 2020. Uniquement en données: 1) La bande précédente (remake de l’Argentine Maman est partie en voyage) a gagné 16 millions de dollars, et Santiago Segura est une énorme star du box-office, comme il l’a réalisé et joué dans toute la saga Torrent.

Pour la deuxième semaine consécutive, La location (un film d’horreur marquant les débuts de la réalisation de Dave Franco) a mené au box-office au nord du Rio Grande, avec 317 823 $ sur 242 écrans. Tout semble indiquer que ce mardi 4 août, il dépassera le million de dollars.

Le film est distribué par IFC Films (Se marier, c’est en grec, et ta mère aussi) et marque le troisième n ° 1 pour le petit distributeur après la fermeture des grandes chaînes de films, comme elles l’ont précédé L’autre agneau et Le malheureux. Comme cela s’est déjà produit au cours des 4 derniers mois, les ciné-parcs ont été les grands contributeurs des meilleurs chiffres.

Le reste du top 5 a été complété par des classiques de 1980 à ce jour: Les goonies (150 mille dollars sur 145 écrans), Parc jurassique (117 milliers de dollars sur 246 écrans), Retour vers le futur (107 000 $ dans 116 emplacements) et Vaseline (102 mille dollars sur 75 écrans).

Avec l’ajout de nouvelles villes (notamment Baja California: Tijuana, Tecate et Rosarito) et plus de 45 premières pour le 3ème week-end consécutif, le box-office mexicain a pu récupérer la séquence montante qu’il a apportée, et ce week-end a augmenté de près de 15 mille participants vs. le week-end dernier, atteignant 46 500 personnes et 2,8 millions de pesos (MDP).

En plus de cette proposition très réussie qui est Coyote Drive-in (4e place, avec 165900 pesos), dans le top 10 ils apparaissent trois productions mexicaines, dans une tentative d’imiter ce que les autres marchés (Espagne, Corée du Sud) font: attirer les téléspectateurs avec des propositions nationales. Dans notre cas, il manque une première nationale «géante» au tournage de la franchise déjà consolidé (Œufs, légendes) ou avec un casting qui est une garantie au guichet (êtes-vous là, Martha Higareda?).

Premier fait ses débuts La chasse (De Universal Pictures!) Avec 623 100 pesos sur 155 écrans, il est devenu – de loin – le meilleur premier film après la réouverture. Le sceptre lui a donné Évasion de Pretoria, qui a accumulé 230 000 pesos sur 90 écrans. Enfin entrer dans le top 3 à sa sixième semaine, École de la peur (Videocine) a ajouté 173 600 pesos sur 114 écrans.

En 5e place, la longévité est apparue Grands espions (Diamond Films) avec 160 700 pesos sur 101 écrans. Contrairement à d’autres marchés (comme la Chine) où des propositions familières telles que Sonique Ils ont floppé moche, voici deux des 5 meilleures propositions.

Le 6ème site est pour Vingt ans, divorcé et fantastique (Videocine), qui a ajouté 157 400 pesos supplémentaires à ses coffres, diffusé dans 122 cinémas. Et deux places derrière apparaît la troisième proposition nationale: Amours modernes (Cinépolis Distribución). Le film avec Ludwika Paleta, Leonardo Ortizgris, Ilse Salas et Andrés Almeida a atteint 103 salles et pourrait totaliser 134 600 pesos. Si elle avait été nominée pour Arieles en tant qu’acteur, ces chiffres auraient-ils été différents? Mystère.

Au bas de la liste, nous avons une rediffusion qui avait déjà eu lieu il y a quelques semaines: Aladdin, en 7e (155 800 pesos, 117 théâtres), ainsi que deux propositions d’horreur, champion du genre à la réouverture. Dans le 9, Asile de terreur (131800 pesos, 95 écrans) et au 10e, Jouer ou mourir avec 127 700 pesos de 127 cinémas.

Ce vendredi 7 août, une autre première mexicaine sortira en salles: École pour séducteurs. La comédie marque les débuts en tant que réalisatrice de long métrage pour Giovanna Zacarías, qui avait déjà réalisé un court métrage primé: Ramona. Cette première nationale sera suivie Fais attention à ce que tu souhaites (avec la billetterie Fernanda Castillo), le 21 août, et Le club des idéalistes, le 28.

