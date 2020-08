Des chercheurs de l’Université nationale de Singapour créent une peau artificielle capable de ressentir le toucher, une invention inspirée par Luke Skywalker de Star Wars

Luke Skywalker a inspiré des scientifiques de la vie réelle pour créer une peau artificielle capable de reproduire la sensation du toucher. La saga Star Wars est un monstre culturel depuis A New Hope est sorti en salles en 1977. La trilogie originale se concentrait sur l’histoire de Luke Skywalker et sa quête pour en savoir plus sur la Force et racheter son père. Cette histoire a inspiré d’innombrables films, livres, séries et travaux de fans; et ses références ont touché tous les recoins de la culture populaire.

Peut-être la scène la plus emblématique de la saga Star Wars est arrivée dans L’Empire contre-attaque en 1980. Lors d’un duel au sabre laser avec Dark Vador, Luke perd la main non sans avoir appris au préalable que Vader n’a pas seulement tué son père, mais en fait, il est son père. Luke échappe de peu au match et une nouvelle main artificielle est implantée pour remplacer celle qu’il a perdue dans le duel. Bien que robotique, la nouvelle main semble ressembler et fonctionner comme votre main humaine. Aujourd’hui, quarante ans après la sortie originale du film, la technologie Star Wars a inspiré les scientifiques de cette galaxie.

Selon ., des chercheurs de Singapour ont développé une peau artificielle destinée à aider les personnes ayant des membres prothétiques à retrouver la sensation du toucher, un développement déclenché par la main prothétique de Luke dans la franchise Star Wars. Bien que la peau, appelée peau électronique codée asynchrone ou ACES, en soit encore à son stade expérimental, l’invention a suscité l’enthousiasme de la communauté médicale. L’équipe de l’Université nationale de Singapour rapporte que l’invention peut traiter des informations encore plus rapidement que le système nerveux et peut reconnaître vingt à trente textures différentes. Alors que la peau humaine ne peut déterminer la texture qu’en se déplaçant sur une surface, ACES peut immédiatement déterminer la texture avec une seule touche.

Bien que ce développement soit certainement prometteur, ce n’est pas la première fois que des scientifiques se tournent vers Star Wars pour s’inspirer et rechercher. L’Initiative de défense stratégique des États-Unis dans les années 80 était largement connue sous le nom de «programme Star Wars». Dans le même temps, on attribue à la franchise la prédiction de l’utilisation des technologies actuelles, telles que les hologrammes et les robots artificiellement intelligents. La série a également conduit à l’étude de la technologie dans l’univers, y compris les séries Web Science et Star Wars, ainsi qu’un épisode de Mythbusters explorant la viabilité de la technologie de la galaxie.

Le but de Star Wars et d’autres sciences-fiction fonctionne comme s’il n’avait jamais été de prédire avec précision la technologie, mais d’examiner comment les humains pourraient y réagir. Même si la main artificielle de Luke était simplement incluse dans la trilogie originale en tant qu’intrigue, cet appareil a planté une graine dans l’esprit d’un vrai scientifique qui est devenue une invention qui change la vie. George Lucas n’a peut-être pas créé la technologie Star Wars avec l’intention de changer la science sur Terre, mais ce développement prouve une fois de plus qu’il l’a fait. Tant que Star Wars reste la force culturelle qu’elle est, il est prudent de supposer que la science continuera à chercher l’inspiration dans la franchise.