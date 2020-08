Tout d’abord, l’annonce de Mulan changeant sa première dans les cinémas aux États-Unis vers la plateforme Disney + en streaming, désormais via le compte officiel de Disney Press Mexico, le tweet suivant est apparu:

Le lien qu’ils ont fourni mène à la page de The Walt Disney Company où vous pouvez accéder deux fichiers PDF sur rapports fiscaux sur les sociétéscomme tout autre, pour maintenir la transparence vis-à-vis de ses actionnaires.

Le premier dossier répond aux rapports du troisième trimestre et des neuf mois de résultats de l’exercice 2020. Alors que le second est encore plus administratif et se concentre sur les PCGR (principes comptables généralement reconnus) ou les principes comptables généralement reconnus des mesures financières pour l’exercice 2020.

Cependant dans aucun de ces deux fichiers, aucune mention n’est faite de novembre ou de Disney + en Amérique latine, vous devez donc rester au courant de toute mise à jour sur le lancement officiel de Disney + au Mexique. Mais pour l’instant, il y a un signe de vérité quand cela vient d’un tweet d’un compte officiel de Disney.

Pour l’instant, cela pourrait indiquer une plus grande première comme le cas de Falcon and the Winter Soldier pour novembre et ainsi capturer un plus grand nombre d’abonnés.

Maintenant oui, Disney + atteint enfin l’Amérique latine. Il sera intéressant de voir le nombre d’abonnés après les effets économiques de la pandémie et parce que beaucoup de gens se sont tournés vers d’autres canaux pour voir les communiqués les plus importants à ce jour. https://t.co/YAoiLZtdOR – Luis Miguel Cruz (@luigi_atlante) 4 août 2020

En fait je suis plus en colère qu’heureux car apparemment ils le sortiront le 4 septembre mais OH SURPRISE, Disney + n’arrivera en Amérique latine qu’en novembre. Un manque de toute la vérité. https://t.co/bY7H14ygr0 – MP (@ ma_paulanv97) 4 août 2020

Disney + arrive en Amérique latine et, vu ce qu’ils prévoient de charger pour la première de Mulán, je me demande comment ils vont s’adapter à ce marché. Combien de doutes … – maría lagarta 🐊 💚 (@VickyReptile) 4 août 2020

C’est officiel: Disney Plus arrivera en Amérique latine en novembre 2020 – Pdro (@PdroPM) 4 août 2020

Je ne sais pas si je dois croire à la nouvelle que Disney + arrive en Amérique latine en septembre ou jusqu’en novembre – Areli avec i 🐱 (@are_flowers) 4 août 2020

Disney +

