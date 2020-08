En 1978, un an après la première de Star Wars: Episode IV: Un nouvel espoir, la défunte 20th Century Fox Television a publié une émission spéciale de Noël intitulée Spécial vacances Star Wars, dont l’accueil a été un désastre parmi le public et les critiques. Mais au fur et à mesure que vous apprenez des erreurs, Disney a annoncé une nouvelle aventure entre l’univers partagé de Star Wars et LEGO avec un thème de Noël.

Spécial vacances Star Wars (1978)

Le projet est intitulé Le spécial vacances Lego Star Wars et viendra à Disney + ensuite 17 novembre 2020. Selon Variety, la spéciale durera 45 minutes, se déroulera après les événements de Star Wars: The Rise of Skywalker (2019), et réunira Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose, R2-D2, BB-8 et plus pour une fête joyeuse le jour de la vie, les vacances présentées pour la première fois dans Star Wars Holiday Special (1978), dans les limites de la planète Kashyyyk, qui abrite les Wookiees.

Un synopsis officiel dicte ce qui suit:

Après les événements de Star Wars: The Rise of Skywalker, Rey laisse ses amis se préparer pour le jour de la vie alors qu’elle se lance dans une nouvelle aventure avec BB-8 pour approfondir sa compréhension de la Force. Dans un mystérieux temple Jedi, Rey est impliquée dans une aventure temporelle qui la mettra en contact avec Luke Skywalker, Dark Vador, Yoda, Obi-Wan Kenobi et d’autres héros et méchants emblématiques des neuf films Skywalker. Mais reviendra-t-il à temps pour la fête du jour de la vie et apprendra-t-il la vraie signification de l’esprit des fêtes?

Ce projet se déroule sous la direction de Ken Cunningham (Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar) et avec un scénario de David Shayne (Lego Star Wars: All-Stars).

À propos, il est probable que nous aussi nous joindrions à cette célébration hivernale, alors que Disney + a annoncé son arrivée en Amérique latine en novembre prochain.

