Disney veut faire une pause avec les films Star Wars et retarde ses trois projets pour le cinéma

Après quoi Star Wars: L’ascension de Skywalker est devenu le deuxième film d’affilée de la série à engendrer un contrecoup de certaines sections de la base de fans et à diviser le reste d’entre eux en deux, la plupart d’entre eux semblaient convenir que ce serait la meilleure chose pour la franchise la science-fiction créée par George Lucas fait une pause dans les cinémas, c’est tout le contraire qui se passe pour le petit écran.

Le mandalorien Il est déjà prévu que ce soit le point central de la prochaine génération d’histoires se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine, et il y a eu tellement de cinéastes qui se sont présentés pour rencontrer Lucasfilm sur une base si régulière qu’il est devenu difficile d’essayer de savoir qui est censé le faire. un film Star Wars.

Ensuite, il y a les rumeurs selon lesquelles Lucasfilm est au bord d’une guerre civile pour la direction créative de la franchise, les appels continus demandant la tête de la présidente du studio Kathleen Kennedy et le sentiment général d’incertitude entourant la franchise dans le grand écran. En résumé, il semble qu’une année sabbatique serait la meilleure pour toutes les personnes impliquées.

Et Disney semble être d’accord, car les trois mystérieux films Star Wars qui devaient ouvrir en décembre 2022, 204 et 2026 ont été retardés de douze mois, probablement parce que personne ne sait ce qu’ils vont faire. Les showrunners de Game of Thrones David Benioff et DB Weiss ont récemment abandonné leur projet de créer une toute nouvelle trilogie, tandis que le retour possible de Rian Johnson est toujours entouré de mystère.

Vraisemblablement, l’un des trois films sera dirigé par Taika Waititi (Thor: Ragnarok), le réalisateur qui a été impliqué dans la réalisation de The Mandalorian, tandis qu’un autre pourrait être le projet très attendu développé par le patron de Marvel Studios, Kevin Feige. Ce sont les deux seuls films Star Wars qui ont été officiellement confirmés comme étant en cours jusqu’à présent, bien que des retards pourraient indiquer que Disney a de grandes annonces prévues dans un proche avenir.