L’arrivée de la pandémie a entraîné, en plus des pertes humaines et des déséquilibres économiques et émotionnels, un grand frein pour de nombreuses industries. Au cinéma, cela s’est traduit par un arrêt des productions qui font désormais face à un délai de livraison très court. C’est le cas de Dune, l’un des films les plus attendus de l’année qui affronte désormais une course contre la montre face à sa première.

Malgré le fait que de nombreux films ont déplacé leur date de sortie en raison de la pandémie, pour l’instant Dune n’en fait pas partie et tient la promesse de sortir en salles en décembre prochain. Raison pour laquelle le réalisateur Denis Villeneuve fait désormais face à un calendrier limité pour faire quelques reprises et terminer le montage du film.

«J’avais l’intention de revenir en arrière et de tourner quelques éléments plus tard parce que je voulais réajuster le film», a expliqué le réalisateur. «Le temps était un luxe que j’avais. Je ne savais pas qu’il y aurait une pandémie. Le virus a donc frappé l’Amérique du Nord au moment où nous étions sur le point de revenir, et l’impact maintenant est qu’il a complètement bouleversé mon emploi du temps.

Villeneuve dit que Warner lui a donné le feu vert pour que son équipe puisse reprendre les enregistrements dans quelques semaines, mais cela signifie qu’il y aura un travail de montage complexe à faire plus tard et que terminer le film à temps sera une carrière.

Bien qu’il fasse de son mieux pour monter le film depuis chez lui, il avoue qu’il n’est pas à l’aise de faire le travail depuis Montréal alors que son monteur est à Los Angeles.

«Maintenant que mon équipe de montage et moi sommes séparés l’un de l’autre pour faire le travail, je me rends compte que monter un film, c’est comme jouer de la musique avec quelqu’un, il faut être dans la même pièce», explique-t-il. «Il y a quelque chose dans l’interaction, l’interaction humaine, la spontanéité, l’énergie dans la pièce. Le fait d’être dans le même espace avec mon éditeur me manque vraiment. C’était très douloureux.

Le réalisateur a comparé le travail du monteur à celui d’un psychiatre qui, outre le montage du film, doit faire face à l’anxiété, aux peurs, aux inquiétudes et aux pressions du réalisateur. Denis a assuré que si quelque chose comme ça se reproduisait à l’avenir, il s’assurerait que son éditeur est à proximité.

Joe Walker est l’homme derrière le montage de Dune et qui a également servi les objectifs d’Arrivée, Blade Runner 2049 et Sicario, tous dirigés par Villeneuve.

Jusqu’à présent, Dune a une première prévue le 18 décembre, à moins que la pandémie n’en décide autrement.

