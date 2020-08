Examen Ouija Shark

Steph Goodwin– Jill

Robin Hodge– Kim

Amy Osborne– Tiffany

Christina Roman– Donna

Zoe Towne– Jen

John Migliore– Papa de Jill

Murs du Tchad– Officier Jeb

Kyle Martellacci– Garçon adolescent

Taryn Waldorf– Jeune fille

Peter Whitaker– Officier

Kylie Gough– Moyen

Fiona Nelson– Maman inquiète

Dirigé par Brett Kelly comme Scott Patrick

Scénario de David A. Lloyd

Distribué par Libération des yeux sauvages

Non classé

Durée– 70 minutes

Ouija Shark, réalisé par Scott Patrick (mieux connu sous le nom de Brett Kelly), est un nouveau film d’horreur très bizarre à petit budget sur un requin fantôme tueur qui est en quelque sorte appelé au monde par des jeunes qui baisent avec une planche Ouija. Arrivant à environ 70 minutes, Ouija Shark ne devrait probablement pas fonctionner ou être aussi divertissant qu’il l’est. Je veux dire, tout cela est tellement ridicule. Et pourtant, si vous êtes fan de méga films d’horreur à petit budget, Ouija Shark est quelque chose que vous allez certainement apprécier.

Ouija Shark met en vedette Steph Goodwin dans le rôle de Jill, une jeune femme branchée et audacieuse qui, en se baignant dans un lac ou un étang ou quelque chose du genre (elle va à une plage au milieu des bois), trouve une planche Ouija. Au lieu de simplement laisser ce putain de truc là où il était, Jill le prend de la plage et rencontre sa meilleure amie Kim (Robin Hodge), qui organise une sorte de fête à la maison / week-end entre filles dans une maison de la banlieue (je pense que c’est censé être la maison du père de Kim ou quelque chose comme ça). Kim a également invité trois autres jeunes femmes à rester, dont Jen (Zoe Towne), Donna (Christina Roman) et Tiffany (Amy Osborne). Les autres filles se méfient un peu de Jill parce qu’elles ne la connaissent pas, mais elles finissent toutes par s’entendre parce qu’elles veulent juste s’amuser ce week-end (Tiffany décide de passer du temps avec le voisin d’à côté, un gars qui lave sa voiture dans l’allée. Donc Tiffany disparaît pendant un certain temps mais personne ne semble tout à fait concerné).

Alors Jill, Kim, Jen et Donna vont nager dans la piscine, prendre un bain de soleil, faire la sieste, faire des grillades et boire de l’alcool. Vous savez, merde amusante. Pendant un moment lent du week-end, Jill décide de sortir la planche Ouija et fait en sorte que les trois autres filles l’utilisent. Ils posent au tableau un tas de questions, il y a un petit argument pour savoir si les planches Ouija sont des conneries ou des vraies (comme nous le savons tous, les planches Ouija sont des conneries dans la vraie vie et réelles dans les films), et ils finissent par s’ennuyer avec ça (Ha). Alors ils se lèvent tous, laissent la planche Ouija dans la cour et partent faire d’autres choses. Cette nuit-là, Jill appelle son père (John Migliore) pour parler d’un rêve qu’elle a fait après avoir baisé avec le conseil. Elle raconte à son père l’image de requin qu’elle a vue dans le rêve. Qu’est-ce que c’était que ça?

Le lendemain, deux jeunes en rendez-vous (Kyle Martellacci et Taryn Waldorf) sont attaqués par le requin que nous avons tous vu dans le rêve étrange de Jill. La créature, un requin fantôme, se présente alors à la maison, où Donna traîne à la piscine et fume un joint. Donna suppose qu’elle a des hallucinations car, apparemment, la marijuana qu’elle fume est bonne. Le requin fantôme la mange alors. Jill, Jen et Kim se réveillent, se demandent où est Donna, supposent qu’elle fait du jogging ou de la merde, et elles commencent à vaquer à leurs occupations matinales. Tiffany quitte la maison du voisin. Où diable est le requin fantôme? Où est-il allé?

Et donc le reste du film est le requin fantôme apparaissant apparemment de nulle part, les gens se demandent ce qui se passe, puis les gens se font manger par le requin fantôme parce que, aussi ridicule que cela puisse paraître, le requin fantôme est réel et ça mange des gens. Certains flics s’impliquent (Chad Walls joue un gars nommé officier Jeb et Peter Whitaker joue un autre policier), la mère de l’un des adolescents disparus et mangés veut des réponses (Fiona Nelson), et le père de Jill fait des recherches sur les animaux spirituels et parle avec un médium (Kylie Gough). Et donc plus de gens sont pourchassés, plus de gens se font manger, ce qui se passe est en quelque sorte expliqué, il y a une bataille dans le monde des esprits qui est à la fois folle et plutôt cool, puis le film déraille avec une fin qui est juste … vous Je vais juste devoir l’accepter et passer à autre chose. Je veux dire, si vous êtes prêt à accepter un requin fantôme invoqué par une mystérieuse planche Ouija, vous devrez également accepter la fin. Peu importe si rien de tout cela n’a de sens.

Une chose que vous remarquerez après environ vingt minutes est que vous n’avez aucune idée de l’endroit où tout cela se passe. Vous savez qu’il y a une forêt, il y a une sorte de plage reliée à cette forêt, et il y a une banlieue où se trouve la maison de Kim. Mais comment tous ces lieux sont-ils connectés les uns aux autres? Nous ne le découvrons jamais. Les gens semblent simplement entrer et sortir d’eux. Vous ne savez jamais non plus où se trouve exactement le requin. Cette réalité joue en fait en faveur du film car le monstre peut apparaître à tout moment. Je ne peux généralement pas le supporter quand nous, le public, ne connaissons pas les règles. Que peut faire le requin? Que peuvent faire les gens pour combattre le requin? L’absence de règles augmente en quelque sorte la mise et rend les attaques de requins fantômes encore plus effrayantes. La seule chose que tout le monde puisse faire est de courir et d’essayer de se cacher une fois que le requin fantôme apparaît. S’il vous trouve, le requin fantôme vous mangera.

Maintenant, comment, exactement, un requin fantôme peut-il manger une personne? C’est un putain de fantôme! Il ne devrait pas pouvoir le faire. Et pourtant, il est là, à l’écran, en train de manger des gens. Peu importe que vous pensiez que cela a du sens ou si c’est possible. Ça se passe putain, alors qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet? L’effet de requin fantôme semble ridicule mais, diable, si vous le voyiez dans votre propre vie, vous paniqueriez probablement aussi. Cela ne semble pas appartenir, et pourtant il est juste devant vous.

Les performances sont généralement bonnes. Steph Goodwin, dans ses débuts sur grand écran en tant que Jill, fait du bon travail en tant que leader. Elle a un air mystérieux à son sujet qui la rend intéressante avant que vous ne sachiez quoi que ce soit à son sujet, et quand vous en saurez plus sur elle, tout le monde « ouais, je vais prendre une planche Ouija que je trouve à la plage et la transporter et faire merde avec car pourquoi pas »l’attitude qu’elle a a du sens. Elle a aussi une chimie étrange avec les autres filles. Elle est l’extérieur du groupe mais elle s’intègre. Ses dernières scènes sont folles.

Les autres filles, jouées par Robin Hodge (Kim), Christina Roman (Donna), Zoe Towne (Jen) et Amy Osborne (Tiffany) font également du bon travail, se réunissant et s’entendant et ainsi de suite. Leur dialogue est un peu raide mais, en même temps, cela semble naturel car tout le week-end ne semble pas prévu de toute façon. Que vont-ils faire ensuite? Ils n’ont aucune idée et, par conséquent, nous n’avons aucune idée de ce qu’ils prévoient de faire ensuite. Je suis cependant curieux de savoir ce que Tiffany a fait toute la nuit chez le voisin. Je veux dire, je vais juste supposer que je sais ce qu’elle a fait, mais en même temps et si je me trompe? Et si Tiffany était vraiment une tueuse en série et qu’elle avait assassiné ce type et lui avait coupé le corps? Le film aurait pu aller dans cette direction s’il le voulait pour Tiffany.

John Migliore est hilarant en tant que papa de Jill. Migliore doit faire certaines des choses les plus ridicules du film et il vend tout cela. Il vous fait croire à l’absurdité qu’il met. J’aimerais savoir pourquoi il n’a pas obtenu de nom. Je sais, c’est «Jill’s Dad», et c’est ce qui est important, mais quel diable pourrait être son nom? Ted? Franc? Xavier? C’est peut-être quelque chose qu’un Ouija Shark 2 pourrait explorer.

Ouija Shark ne sera pas pour tout le monde. Si vous n’êtes pas fan des films d’horreur à petit budget, vous allez les détester. Si vous êtes un fan de méga films d’horreur à petit budget et que vous êtes prêt à aller avec, essayez Ouija Shark. Je pense que vous serez récompensé pour votre intérêt. Encore une fois, cependant, si vous détestez les films d’horreur à petit budget, évitez Ouija Shark et passez à autre chose. Vous ne serez pas du tout récompensé.

Regardez Ouija Shark si vous êtes fan de films d’horreur à petit budget. Voyez-le, voyez-le, voyez-le. Si ce n’est pas le cas, restez à l’écart. Restez loin, très loin.

Alors qu’avons-nous ici?

Cadavres: 8

Les explosions: Pas vraiment.

Nudité?: Aucun. Il y a cependant de jolis bikinis.

Doobage: Un joli thème d’ouverture, une femme qui marche dans les bois, une femme qui baise sur son téléphone, une serviette hooey, de la natation, une planche Ouija, une maison en banlieue quelque part, une conversation entre filles, un boulet de canon, une sieste, un rêve étrange, manger de la nourriture hors écran, plusieurs jeunes femmes qui baisent avec une planche Ouija, se toucher des seins par inadvertance, une explication sur le fonctionnement des planches Ouija, une grosse image de putain de requin, un jeune couple marchant dans les bois, des craquelins mangeant, un bonheur momentané dans au milieu d’une terreur implacable, tentative d’utilisation d’un bâton pour combattre un requin fantôme, une main ensanglantée, fumer en commun, parler de petit-déjeuner, sexe potentiel hors écran, flics, un flic ivre, une barmaid aux gros seins qui connaît les mecs regardent sa chemise, une main sanglante flottante, un sac en papier rempli d’épicerie, un manteau en cuir dur à cuire, un fusil de chasse scié, un gars en tenue de druide, moyen hooey, tirant une arme sur un requin fantôme, cabane hooey, un bataille spirituelle, orbes orange, planche Ouija qui explose, un sushi amusant blague, et une fin tellement bizarre.

Kim Richards?: Cela dépend de la façon dont vous voulez emmener le jeune couple qui se fait manger.

Gratuit: Des représentations du Vieux Monde de monstres marins et autres, une chemise GOAT, une planche Ouija, un homme lavant sa voiture avec un tuyau, des amis baisant dans le montage de la piscine pendant que la musique à bascule joue sur la bande originale, Marco Polo, griller de la nourriture, une voiture montage de lavage avec putain, une incapacité à prononcer «Ouija», un jeune couple à un rendez-vous, les gens parlent de tout le truc «il faut attendre une heure pour aller nager après avoir mangé», un mec ne sachant pas ce que signifie «démystifié» , un requin fantôme, des recherches sur Internet sur le fait qu’un requin est un animal spirituel, des cartes de tarot, un flic qui pisse dans les escaliers, un gars en tenue de druide, un «bouclier mystique», un chapeau «Make America Great Again», un téléphone à cadran , et une chanson Ouija Shark.

Meilleures lignes: «Vas-y. Le temps n’attend personne »,« Les gars, c’est vous? »« C’étaient les pires directions de tous les temps! Oh, peu importe, »« Elle a dit qu’elle voulait se mouiller le plus tôt possible »,« Des refroidisseurs à vin? »« Les gars! Les hamburgers sont prêts! »,« Je ne pense pas qu’il veuille répondre à votre question stupide. »« On dirait que cette planche a un esprit à une voie »,« Les rêves peuvent être une porte vers l’inconscient. Je vous l’ai déjà dit: «Dans mon rêve, il y avait… un requin», «Vous vouliez me demander ce que c’est que ce bordel? Qu’est-ce que c’est que ça? »« Oh mon Dieu est-ce un requin? Ou un fantôme? »« Oh, Dieu merci, ça va après lui en premier! »« C’est quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours »,« Ici le requin requin! C’est de la bonne merde, « » Donc pas de breaky? « , » Pourquoi quelqu’un voudrait-il invoquer un requin? « , » God dangit !, « » Qu’est-ce que c’est que ce n’est pas mon beau beau-frère de hillbilly jusqu’à maintenant? »« Qu’est-ce qui se passe ici? »« Des requins fantômes? Qui a jamais pensé que c’était une chose? »« Lève-toi et cours! Lève-toi et cours! »« Je ne peux pas croire que cela arrive »,« Vous pouvez garder les dramatiques pour les rubes. J’ai juste besoin de savoir s’il y a un moyen d’aider ma fille. »« Maman m’a dit qu’il y aurait des jours comme ça »,« Tu as un permis pour cette arme? »« Oh non! Je suis mort! »,« Je dois utiliser mon entraînement occulte! »,« Va te faire foutre, visage de poisson! »Et« C’est pour mon père, espèce de connard aquatique! »

