Chyna Robinson n’est pas étranger à la création et écrit et réalise depuis un certain temps. Diplômée de la Texas Christian University pour la production radiophonique, cinématographique et télévisuelle, Chyna a écrit et réalisé des pièces de théâtre pendant 10 ans. En 2017, elle a sorti le film primé, Greenwood, un court métrage sur un vétéran et sa famille défendant leur maison lors de l’assaut de 1921 sur Black Wall Street et sa destruction. En 2019, Chyna a écrit et réalisé le long métrage, Pas d’amour ordinaire, un thriller romantique qui suit la vie de deux protagonistes féminines qui planifient une évasion potentiellement mortelle de leurs partenaires manipulateurs.

Blackfilm.com parle avec Chyna Robinson à propos Pas d’amour ordinaire, les relations et la survie.

C’est beaucoup de réalisations. Qu’est-ce que ça fait d’être une femme noire dans l’industrie?

Chyna: C’est difficile pour la notoriété et pour trouver un succès significatif. C’est comme une épée à double tranchant. C’est comme si nous étions au bas de la chaîne alimentaire pour ainsi dire. Ainsi, lorsque le financement est versé dans l’industrie, ils investissent dans les hommes blancs comme investir dans eux-mêmes. Nous devons donc trouver nos propres moyens, nos propres financements et rechercher nos propres ressources. Ou vous obtenez un cas rare d’être approché avec un financement en main. Comme j’étais avec ce film, Pas d’amour ordinaire. Il existe des moyens d’y parvenir. Nous devons voir un changement dans l’industrie et je pense qu’il s’en vient. En regardant des influences comme Ryan Coogler et Ava DuVernay, des opportunités se présentent. Pourtant, nous devons travailler un peu plus dur pour les obtenir.

Passer à aucun amour ordinaire. Quel a été le moteur de la création du film?

Chyna: Il s’agit de relations et de la complexité de ces deux relations en particulier. Traiter avec quelqu’un qui vous néglige, ou qui vous manipule, vous rend fou, ou qui a quelqu’un qui vous aime, puis un interrupteur bascule. Quand quelqu’un vous manipule, vous donne l’impression d’être fou, adore vous bombarder, puis il se retourne et devient autre chose.

Je pense que je voulais raconter cette histoire de manière authentique. Je voulais en quelque sorte revenir à la place dans les relations où les choses vont vraiment bien, et puis les choses n’étaient pas si géniales – c’est un peu ce qui m’a motivé. C’était l’histoire. Je suis tombé amoureux de mes personnages très tôt et je voulais juste raconter leur histoire.

réavez-vous quelqu’un en tête lorsque vous écrivez? Cela a-t-il été influencé par quelqu’un que vous connaissez? Ou est-ce que ça a commencé comme une idée?

Pour ce film en particulier, quelqu’un s’est approché de moi et m’a demandé si je voulais une opportunité de faire un long métrage, et j’aurais un contrôle créatif total. Ce serait mon film. Quand j’ai commencé à écrire, j’ai commencé à écrire sur les relations. Je n’avais personne en tête, alors j’ai écrit à partir d’expériences personnelles. J’ai parlé avec beaucoup de personnes différentes dans ce type de relations. J’ai fait beaucoup de recherches et beaucoup de biographies pour les personnages et ensuite le processus de casting.

Quels conseils donneriez-vous aux femmes ou aux hommes dans ces relations?

Avec ces relations – les jeux, tout type d’abus physique, d’abus spirituel ou de manipulation utilisant les Écritures, ou quelque chose du genre. Lorsque vous voyez ces signes, sachez que c’est abusif et que c’est abusif. Sortez de là avant d’aller plus loin, ne cherchez pas d’excuses dans ces relations. Mais je sais que c’est difficile. Nous abordons cela dans le film. Ce n’est pas facile de s’éloigner des relations quand on se soucie vraiment de cette personne. Trouvez quelqu’un à qui vous pouvez parler et en qui vous avez vraiment confiance, et lorsque vous sentez que vous êtes arrivé au point de ne pas être dans une relation saine, vous devez sortir de là!

Comment a-t-il rassemblé ce groupe, comment a-t-il compilé, tout écrit et veillé à ce que votre équipe de perspective soit les bonnes personnes?

Chyna: J’étais scénariste, réalisateur, producteur et directeur de casting. Je portais plusieurs chapeaux. Mais quand cela a commencé, j’étais dans mon mode créatif en faisant de la recherche et de l’écriture. Je créais ce monde même si je suis une cinéaste noire. J’adore raconter les histoires des relations avec les Noirs. Je voulais que ce soit une histoire universelle pour qu’elle plaise à tout le monde. Je voulais montrer que ces types de relations se produisent partout, il n’y a pas d’âge de couleur ou de classe. J’ai passé beaucoup de temps à m’assurer que mes personnages étaient réels, de sorte que mon homme blanc ne ressemblait pas à une femme noire.

Alors, à qui est destiné le film?

Chyna: Absolument tout le monde. J’ai écrit avec tout le monde dans ma tête. Il est très facile pour les thrillers romantiques et les drames de plaire davantage aux femmes, alors je l’ai écrit aux hommes et aux femmes, et tout le monde peut profiter du film.

Et à l’American Black Film Festival, qu’est-ce que le film ressent à être reconnu par eux?

Chyna: Oh, nous sommes extatiques! Tout cinéaste noir indépendant serait honoré d’être reconnu par l’ABFF, et vous savez que je fais partie de cette équation.

La mission de l’ABFF cette année semble être d’innover pour les nouveaux cinéastes et de montrer «la solidarité». Comment pensez-vous que cela pourrait être fait de manière cohérente?

Chyna: Il est très important que j’aie une distribution diversifiée. Il n’est pas nécessaire que tout soit noir. Nous avons juste besoin de plus de diversité. Pas seulement noir ou blanc. C’est pourquoi nous avons un peu de tout le monde dans No Ordinary Love. Nous voulions refléter activement le monde.

Quelle est la prochaine étape pour vous dans le monde du cinéma? Une fois les choses réglées, que voyez-vous dans votre avenir immédiat?

Chyna: Eh bien, j’ai utilisé ce temps de quarantaine pour faire beaucoup d’écriture et de pré-production. Donc, dès qu’il est sûr de commencer le tournage, j’ai quelques histoires sur lesquelles travailler. J’ai un film religieux et un thriller. Je voudrais déménager dès qu’il est sûr de commencer le tournage. J’aimerais aussi passer à la télévision. J’espère donc pouvoir bientôt écrire et réaliser pour la télévision.

Avez-vous des conseils à donner aux cinéastes indépendants actuellement au point mort avec la pandémie, de rester en mouvement et de ne pas stagner?

Chyna: Je veux dire que c’est à peu près le conseil. Je sais que c’est dur. Je sais qu’il y a plus pour les Noirs avec lesquels nous avons affaire. Ce n’est pas seulement COVID, c’est le mouvement Black Lives Matter. Alors prenez soin de vous et faites une pause. Éloignez-vous lorsque vous en avez besoin, mais que vous devez également utiliser ce temps. Je sais que beaucoup de gens buvaient au début, prendre soin de soi est important, prenez soin de vous. Travaillez, créez et lorsque le monde s’ouvrira, vous aurez des choses à faire puisque vous n’aurez pas à attendre… vous aurez déjà quelque chose de disponible.

Avez-vous des conseils pour les femmes de l’industrie sur la façon de naviguer et d’être professionnelle?

Chyna: Je dirai: renseignez-vous, car lorsque vous avez la chance d’entrer dans cette pièce, vous ne pouvez pas vous replier dans un coin, vous devez avoir vos affaires ensemble. Vous devez connaître le secteur, la manière dont les accords sont conclus et les codes fiscaux.Ainsi, lorsque vous en avez l’occasion, vous devez vraiment en tirer parti.

Quel est votre message concernant les erreurs?

Renseignez-vous. Il est si facile de ramasser quelque chose. Faites preuve de diligence raisonnable pour que lorsque vous arrivez à filmer, ce soit une expérience d’apprentissage et que vous ne fassiez pas beaucoup d’erreurs… mais vous faites toujours des erreurs. Je faisais de la scène pendant 10 ans et je faisais encore des erreurs. Commencez votre éducation. Il existe actuellement de nombreux cours gratuits, alors profitez-en. À Sundance, le laboratoire propose des cours gratuits. Il y a toujours YouTube, et il y en a certainement d’autres. Sundance est vraiment bon pour apprendre vos montures et verres. Sachez ce que vous voulez si vous voulez du 35 mm ou du 60.

Y a-t-il une affirmation que vous utilisez et que vous aimeriez partager?

Chyna: L’un de mes préférés est de Marin Mayor. Il dit qu’un réalisateur doit avoir le cœur d’un poète dans la peau d’un éléphant. Et c’est tout à fait exact pour moi. Je suis sensible, mais je suis fort, et je pense que cela fait une meilleure histoire