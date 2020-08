Lovecraft Country, une mini-série de 10 épisodes produite par Jordan Peele et JJ Abrams, est l’un des nombreux produits qui abordent les mondes fantastiques créés par H.P. Lovecraft. La prémisse de la série se concentre sur un jeune homme qui parcourt les États-Unis des années 60, au milieu d’un environnement de ségrégation raciale, à la recherche de son père. Le plus drôle, c’est que la ville d’où elle vient a été en proie à divers aspects sombres et surnaturels qui semblent provenir d’un manuscrit de Lovecraft.

Mais qui était H.P. Lovecraft dans le monde de la littérature? Beaucoup associent son nom uniquement à celui d’un auteur fictif, alors qu’en réalité, il y a beaucoup plus à savoir sur sa vie. De même, H.P. Lovecraft a inspiré une centaine d’artistes de tous horizons, des écrivains, des cinéastes, des peintres, des musiciens et plus encore. Son style contient du mystère, des créatures fantastiques et redoutables, des récits lyriques et des moments effrayants qui étaient en avance sur leur temps et qui sont encore macabres aujourd’hui. Né en 1890 sous le nom de Howard Philips, le créateur a connu des moments difficiles, des créations époustouflantes et de profondes amitiés.

Ensuite, connaissez ces curieux faits sur la carrière et la vie de H.P Lovecraft

Sa relation avec les troubles mentaux et une enfance difficile

Depuis l’enfance, Lovecraft était très proche des problèmes d’instabilité psychologique. Alors qu’il n’avait que 3 ans, son père a été admis dans un hôpital psychiatrique. Bien plus tard, sa mère entrerait dans la même pièce.

Le créateur, bien que doué dès son plus jeune âge, a vécu une enfance traumatisante. Sa mère, obsédée par le fait d’avoir une fille, l’habillait toujours comme tel (comme on le voit sur la photo). De plus, il lui faisait constamment remarquer que c’était horrible – c’est pourquoi il ne devait pas sortir dans la rue – et, comme si cela ne suffisait pas, il le tenait isolé.

Il n’aimait pas sortir en plein jour

Habituellement, quand il faisait jour dehors, Lovecraft dormait et n’était actif que la nuit. Juste au moment où il voyait le soleil commencer à se coucher, il quittait sa maison ou profitait du temps pour étudier et écrire.

En 1926, il écrivit ce qui suit:

« Je suis, par essence, un reclus et j’ai très peu à voir avec les gens autour de moi. Les gens me rendent nerveux et ce n’est que par accident et je rencontre très rarement quelqu’un avec qui je me sens bien. »

Le cercle de Lovecraft

Comme tous les écrivains remarquables des générations récentes, Lovecraft appartenait à – et dirigeait – un groupe qui a pris son nom. Le groupe était quelque chose comme les Inklings de J.R.R. Tolkien et se composait de Frank Belknap Long, Donald Wandrei, August Derleth, Clark Ashton Smith, Robert Bloch (auteur de Psycho), Virgil Finlay et Robert E. Howard (célèbre pour avoir créé Conan the Barbarian et Red Sonja).

Fait intéressant, plusieurs des lettres et des conversations qui ont émergé dans le cercle ont été utilisées par Lovecraft lui-même pour former son travail.

Magazines de pâte

Bien que beaucoup de ses œuvres soient devenues connues lorsqu’elles ont été publiées sous forme de romans au début du XXe siècle, la réalité est que Lovecraft a commencé par publier ses histoires dans les petites bandes dessinées (et autrement bon marché) connues sous le nom de pulp. En fait, le fait qu’il n’ait jamais reçu un paiement très adéquat est bien connu. La reconnaissance de son travail n’est venue qu’après de nombreuses années.

Mythologie grecque

Sans aucun doute, une de ses obsessions les moins connues. Lovecraft a basé plusieurs de ses histoires sur la grandeur des dieux olympiens. Il y a même ceux qui sont venus comparer Cthulhu à l’une de ces puissantes divinités.

Étapes

Ce que plusieurs experts mentionnent, c’est que le travail de H.P. Lovecraft pourrait être divisé en étapes créatives: un gothique, un cosmique (qui a pris les planètes et tout ce qui touche à l’espace dans son ensemble absolu) et un plus concentré sur ses rêves, d’où viennent ses histoires les plus étranges.

Cthulhu

En 1928, l’écrivain a introduit cette espèce de pieuvre géante qui est décrite par divers moyens comme une « entité cosmique fictive ». Il est apparu pour la première fois dans le magazine Weird Tales et, à partir de là, il a été référencé dans plusieurs œuvres ultérieures de la création.

Ce qui est frappant, c’est que, dans ses histoires, Lovecraft a mentionné que la créature était louée par une secte. Plusieurs années plus tard, un groupe royal émergera, dédié à l’adoration du monstre. Ils fondent leurs croyances sur une combinaison des propres écrits de H.P.L., le satanisme et quelque chose de connu sous le nom de «magie du chaos». Une réalité qui dépasse la fiction.

Guillermo del Toro et son éternel fanatisme lovecraftien

On sait que le réalisateur de Guadalajara, lauréat de plusieurs prix, est un admirateur invétéré du travail de l’écrivain mentionné dans cette liste. En fait, son plus grand projet de passion, ou film de rêve à réaliser, est une adaptation de Dans les montagnes de la folie – un film qui se prépare depuis des années.

Ses adaptations cinématographiques

Le travail de Lovecraft a influencé de nombreux réalisateurs et créatifs dans le domaine du cinéma et la vérité est que bon nombre des films de science-fiction surnaturels les plus connus de ces derniers temps sont basés sur certaines de ses histoires mythiques.

Son héritage a été fort chez les cinéastes allant de Roger Corman – le roi du cinéma de la série B – avec The Haunted Palace en 1963 à Stuart Gordon avec Re-Animator en 1985, à Richard Stanley avec Color Out of Space.

