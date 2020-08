Partager

Nous pouvons maintenant voir à quoi ressemblerait l’actrice Charlize Theron si elle avait été choisie pour jouer Captain Marvel au lieu de Brie Larson.

Captain Marvel est l’un des personnages les plus puissants de la grande franchise cinématographique. En 2018, il avait une petite mention dans la scène post-crédits de Avengers: guerre à l’infini, a ensuite sorti son propre film solo qui a été un énorme succès avec plus de 1,128 million de dollars dans le monde. Plus tard, nous pourrions la voir dans Avengers: Fin de partie être important dans la grande bataille contre Thanos. Dans tous ces versements du UCM a été interprété par Brie larson, mais un artiste Internet a partagé une image de ce que cela aurait été si Charlize Theron dehors Carol Danvers.

Ce serait très intéressant de voir Charlize Theron dans les films Marvel, bien que l’actrice ait récemment révélé qu’elle n’avait jamais été invitée à apparaître dans un épisode de la série. Mais il est clair qu’il ferait sûrement un excellent travail, car ses performances dans des histoires d’action comme Mad Max: Fury Road (2015), Atomique (2017), la saga de Rapide furieux ou La vieille garde (2020) de Netflix montrent qu’ils devraient la prendre très au sérieux pour lui donner vie en tant que super-héros.

Maintenant, ils préparent la suite de Captain Marvel.

Pour l’instant, Brie Larson est celle qui a été choisie pour donner vie à Captain Marvel / Carol Danvers dans le MCU et nous la reverrons dans la suite tant attendue qui arrivera en 2022. Mais seulement si la pandémie mondiale provoquée par le Coronavirus le permet. Bien que ce ne soit pas Charlize Theron, l’histoire promet d’être très intéressante, car selon les derniers rapports, de nombreux grands héros de la Terre apparaîtront. À cette occasion Anna Boden et Ryan Fleck, ils ne reviendront pas comme les réalisateurs et à la place Nia DaCosta (Candyman) sera responsable. L’histoire ne sera plus située dans le passé car ils se concentreront sur le temps après les événements de Avengers: Fin de partie (2019).

Alors que Charlize Theron a des projets à venir très intéressants comme Atomique 2 et Rapide et furieux 9. Sans oublier qu’ils pourraient faire une deuxième tranche de La vieille garde.

