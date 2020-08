Partager

La rumeur dit que nous pourrions voir Kraven le chasseur dans l’un des films Marvel et si Joel Kinnaman le joue, il ressemblerait à ceci.

Le nouveau fan art de Jackson Caspersz révèle à quoi cela pourrait ressembler Joël Kinnaman Comment Kraven le chasseur dans Spider-man 3 du Univers cinématographique Marvel. Le prochain versement comprendra le retour de Tom Holland Comment Peter Parker / Spider-Man et sortira l’année prochaine. Malheureusement, le film est l’un des nombreux films touchés par le coronavirus et le tournage devrait désormais se terminer en février 2021, selon Holland. Ce qui lui permettrait de sortir le 17 décembre 2021, puisque Marvel et Sony apparemment, ils sont convaincus que le délai peut être respecté.

Spider-man 3 s’annonce comme un autre épisode passionnant de UCM Et bien que certains détails aient été révélés, le méchant central reste un mystère. Cependant, beaucoup s’attendent à ce que ce soit Kraven le chasseur, l’un des ennemis les plus populaires de Homme araignée dans les bandes dessinées. L’année dernière, le réalisateur Jon Watts a partagé son désir de transformer ce personnage de Marvel en méchant du film. Alors ils auront besoin d’un grand acteur comme Joël Kinnaman pour qu’il donne la vie.

Qu’est-ce que tu penses Joël Kinnaman comme Kraven le chasseur? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Je ferais le saut de DC Comics à Marvel.

Il y a tellement de films de merveille comme DC Comics qu’il deviendra normal pour les acteurs et réalisateurs de passer d’une franchise à une autre. Joël Kinnaman a joué Drapeau Rick dans Suicide Squad 2016 et se répétera dans la version 2021 de James Gunn. Il devient donc un spécialiste des films d’action et des personnages de bandes dessinées.

Mais aussi, l’acteur Joël Kinnaman il a également beaucoup travaillé à la télévision. En série comme Carbone altéré, Hanna et Pour toute l’humanité. Sans oublier le programme qui lui a valu la renommée intitulé La tuerie, où il a joué un policier qui devait résoudre un crime très complexe.

